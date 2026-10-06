Ta sprawa swój początek miała w połowie września 2026 roku, kiedy to na terenie województwa zaczęło dochodzić do usiłowań i kradzieży aut. Najpierw na terenie Elbląga doszło do usiłowania kradzieży czterech pojazdów osobowych. Kilka dni później jednej nocy w Olsztynie i Orzyszu skradzione zostały dwa auta. Natomiast trzeci pojazd skradziony został – również we wrześniu – na terenie Ełku.

Policjanci z poszczególnych jednostek Policji rozpoczęli czynności procesowe i operacyjne w każdej z tej spraw. Celem było ustalenie okoliczności tych zdarzeń, zebranie jak największej ilości danych i ustalenie, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane. Zostały przyjęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, zgromadzono materiał dowodowy, funkcjonariusze dotarli też do nagrań z monitoringów i zabezpieczyli ślady ujawnione.

Od pierwszych dni, kiedy w regionie zaczęło dochodzić do tych usiłowań i kradzieży, w działania włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ich ustalenia operacyjne wskazały, że ze wszystkimi zdarzeniami związek może mieć ustalony obywatel Republiki Litewskiej.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie zainicjowali współpracę z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz funkcjonariuszami z Litwy, która okazała się kluczowa w wyjaśnieniu sprawy. W trakcie czynności ustalili, że mężczyzna poprzez obejście zabezpieczeń w autach dokonywał przełamania zabezpieczeń i kradzieży aut, które ostatecznie trafiły do Republiki Litewskiej. Kolejne tropy w tej sprawie, dzięki współpracy z policją z Niemiec, pozwoliły ustalić, że ten mężczyzna w nocy z 30 września na 1 października miał w m. Wismar w Niemczech dokonać kradzieży kolejnego pojazdu i przez Polskę jechać z kierunku Litwy.

Skoordynowane działania służb spowodowały, że wskazane auto zostało namierzone na trasie S61 w powiecie łomżyńskim. Mężczyzna próbował uciekać autem, co zostało mu skutecznie uniemożliwione przez policjantów. W zatrzymaniu brali udział policjanci kryminalni z KWP w Olsztynie i KWP w Białymstoku. Za kierownicą pojazdu siedział 34-letni obywatel Litwy. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy. Policjanci odzyskali skradzione auto o wartości 21 tysięcy euro. Dalsze czynności procesowe w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. 34-latek trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał 4 zarzuty usiłowania i 3 zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zarzut paserstwa. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policyjne ustalenia wskazują, że mężczyzna nie działał sam. Trwają czynności, których celem jest ustalenie i zatrzymanie kolejnych osób mających związek z kradzieżami. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie.