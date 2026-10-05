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„13 członków załogi zginęło”. Alarm na Morzu Czarnym

Rumuński Urząd Marynarki Wojennej poinformował o akcji poszukiwawczo-ratowniczej w pobliżu rumuńskich platform wiertniczych na Morzu Czarnym, gdzie tonie statek handlowy „Rojad Mamadow”. Wedle niepotwierdzonych doniesień, jednostka została trafiona przez kilka dronów.

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Port Izmail - zdjęcie ilustracyjne
Port Izmail - zdjęcie ilustracyjne · fot. The image created by © Yuriy Kvach za: Wikipedia CC BY-SA 4.0

Przewożący ukraińskie zboże statek pływa pod banderą karaibskiego kraju Saint Kitts i Nevis. Wypłynął z portu Izmaił na Ukrainie, udając się do Włoch. Około dziewięć mil morskich na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus doszło do poważnego incydentu. Statek stanął w płomieniach i zaczął tonąć. 

- „Według wstępnych informacji dowódca jednostki został ranny, a 13 członków załogi zaginęło”

- przekazał rumuński Urząd Marynarki Wojennej. 

Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Rumuńskie władze na razie nie potwierdzają doniesień, wedle których do zdarzenia doszło wskutek uderzenia bezzałogowca. 

Źródło: Onet, Fronda.pl

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