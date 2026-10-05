„13 członków załogi zginęło”. Alarm na Morzu Czarnym

Przewożący ukraińskie zboże statek pływa pod banderą karaibskiego kraju Saint Kitts i Nevis. Wypłynął z portu Izmaił na Ukrainie, udając się do Włoch. Około dziewięć mil morskich na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus doszło do poważnego incydentu. Statek stanął w płomieniach i zaczął tonąć.

- „Według wstępnych informacji dowódca jednostki został ranny, a 13 członków załogi zaginęło”

- przekazał rumuński Urząd Marynarki Wojennej.

Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Rumuńskie władze na razie nie potwierdzają doniesień, wedle których do zdarzenia doszło wskutek uderzenia bezzałogowca.