Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2026 roku w stosunku do ustawy budżetowej.

Z udostępnionych przez resort finansów danych wynika, że po lipcu dochody Skarbu Państwa wyniosły 333,9 mld złotych, zaś wydatki – 475,00 mld złotych. Oznacza to, że deficyt wynosi aż 141,1 mld złotych.

W okresie styczeń – lipiec 2026 roku dochody budżetu państwa wyniosły 333,9 mld zł, tj. 51,6 proc. planu i były wyższe o ok. 20,1 mld zł (o 6,4 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (313,8 mld zł, tj. 49,6 proc. planu).

Jest to kwota prawie dwukrotnie wyższa niż w 2023 roku, kiedy rządy w Polsce oddawała Zjednoczona Prawica w ręce ekipy Donalda Tuska.

„Tusk = bankructwo. 141 MILIARDÓW złotych deficytu tylko po siedmiu miesiącach 2026 roku. Prawie 630 MILIARDÓW złotych deficytu od początku 2024 roku” – napisał na platformie X Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

W jego ocenie, „ten gigantyczny dług będą spłacać Polacy – w podatkach, rachunkach i coraz wyższych kosztach życia”.

„Państwo Tuska zadłuża się w zastraszającym tempie, a pieniędzy zaczyna brakować na podstawowe zadania państwa. Rachunek za rządy Tuska rośnie każdego dnia!” – dodał Tusk.