Rząd w trakcie wczorajszego święta intensywnie promował unijny program SAFE. Liczne plakaty sugerowały, że to dzięki SAFE Polska dysponuje nowoczesnym sprzętem, który jest prezentowany na defiladzie.

Przemówienie prezydenta Nawrockiego uderzało w zupełnie inne tony. Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że to nie SAFE odpowiada za bezpieczeństwo Polski, tylko wartości wyznawane przez naród i żołnierzy. Tusk nie nawiązał bezpośredniej polemiki z prezydentem, ponieważ zdecydował się nie przyjeżdżać wczoraj do Warszawy, tylko udać się na defiladę morską do Gdyni.

„Wojsko i jego święto. Defilada pod hasłem »Polska SAFE – Bezpieczna Polska«. Stoją żołnierze na baczność i słuchają. I wchodzi na trybunę »zwierzchnik sił zbrojnych« i zaprzecza wartości tego hasła” – pisze Szczepkowska na Facebooku.

„Wrzeszczy, że SAFE nie oznacza bezpieczeństwa. Czy można sobie wyobrazić coś groźniejszego niż sianie wątpliwości w żołnierzach? Polityczne przeciąganie na swoją stronę?” – czytamy w jej wpisie.

„Słuchałam Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Nie wrzeszczeli »czołem żołnierze«, powitali ich po prostu. Nie mogę patrzeć i słuchać wrzasku Nawrockiego: jego »czołem żołnierze« ma energię kibolskiej agresji. To jest przeciwne do roli, jaką ma spełniać żołnierz polski. Jest obrońcą, nie agresorem” – wylewa żale aktorka.

„Czegoś bardzo ciekawego dowiedzieliśmy się dzisiaj od prezydenta, historyka podobno. Wywrzeszczał w mikrofon, że polskie wojsko od wieków: ma na sztandarach to hasło. Polski żołnierzu. To kłamstwo. Pan Nawrocki, który na ciebie wrzeszczy o patriotyzmie, nie ma pojęcia nie tylko o SAFE, ale nawet o historii polskiego sztandaru” – pisze dalej.

Szczepkowska stwierdziła również, że hasło „Bóg Honor Ojczyzna” pojawiło się w 1943 roku. To zaś posłużyło jej za oskarżenie prezydenta o brak wiedzy historycznej.

„Tak panie Nawrocki. Zanim się skompromitujesz przed wojskiem, zajrzyj czasem do historii. I jeszcze jedno. Prezydent wspomniał coś o naszych żołnierzach jako o obrońcach Monte Casino...Nawrocki do podstawówki!” – spuentowała swój wpis.