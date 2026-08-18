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Rosja

620 dronów skierowanych na Moskwę. Potężny atak Ukrainy

Ukraina przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków od początku wojny. Na rosyjską stolicę skierowano około 620 bezzałogowców.

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Fot. screenshot: YouTube (@nexta_tv)
Fot. screenshot: YouTube (@nexta_tv)

O ataku poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin. Wedle jego relacji, rosyjskiej obronie udało się zestrzelić zaledwie 180 dronów. Nie wiadomo, co z pozostałymi 440 maszynami. Sobianin podkreślił, że służby pracują w miejscach, w których spadły szczątki zestrzelonych maszyn. Nie przekazał jednak żadnych informacji na temat zniszczeń czy poszkodowanych.

Wedle relacji Ukraińskiej Prawdy, jeden z dronów uderzył w obwodzie moskiewskim w magazyn sklepu internetowego Wildberries, wywołując pożar.

W odpowiedzi na rosyjskie ataki, Ukraina nasiliła w ostatnich dniach uderzenia na cele w Rosji. W niedzielę Moskwa informowała o zestrzeleniu 800 ukraińskich bezzałogowców w różnych częściach kraju. 

 

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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