Minister Kiewiński gościł na antenie TVN24, gdzie odniósł się do sytuacji w Głuchołazach po wczorajszej ulewie. Zapewnił, że po powodzi sprzed dwóch lat do miasta skierowano znaczne środki, by zabezpieczyć je przed kolejną powodzią.

- „Głuchołazy są lepiej przygotowane na tego typu problemy. Czy są w stu procentach bezpieczne? Nie, bo nie ma dzisiaj miejsca w stu procentach bezpiecznego”

- stwierdził szef MSWiA.

- „Nie jesteśmy w stu procentach zabezpieczeni, ale jesteśmy lepiej zabezpieczeni niż dwa czy trzy lata temu”

- zapewniał.

Podkreślił, że „nie ma państwa, które ma system potrafiący wyeliminować wszystkie potencjalne skutki gwałtownej burzy, huraganu czy powodzi błyskawicznej”.