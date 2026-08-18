Minister Kiewiński gościł na antenie TVN24, gdzie odniósł się do sytuacji w Głuchołazach po wczorajszej ulewie. Zapewnił, że po powodzi sprzed dwóch lat do miasta skierowano znaczne środki, by zabezpieczyć je przed kolejną powodzią.
- „Głuchołazy są lepiej przygotowane na tego typu problemy. Czy są w stu procentach bezpieczne? Nie, bo nie ma dzisiaj miejsca w stu procentach bezpiecznego”
- stwierdził szef MSWiA.
- „Nie jesteśmy w stu procentach zabezpieczeni, ale jesteśmy lepiej zabezpieczeni niż dwa czy trzy lata temu”
- zapewniał.
Podkreślił, że „nie ma państwa, które ma system potrafiący wyeliminować wszystkie potencjalne skutki gwałtownej burzy, huraganu czy powodzi błyskawicznej”.
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