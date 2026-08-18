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Wieści z kraju

Głuchołazy znów zalane. Kierwiński rozkłada ręce

Dwa lata po katastrofalnej powodzi, wczoraj ulewa ponownie zagroziła Głuchołazom i pobliskim miejscowością. Co na to szef MSWiA Marcin Kierwiński, który zrezygnował z mandatu europosła, by zająć się skutkami poprzedniej powodzi?

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Minister Kiewiński gościł na antenie TVN24, gdzie odniósł się do sytuacji w Głuchołazach po wczorajszej ulewie. Zapewnił, że po powodzi sprzed dwóch lat do miasta skierowano znaczne środki, by zabezpieczyć je przed kolejną powodzią.

- „Głuchołazy są lepiej przygotowane na tego typu problemy. Czy są w stu procentach bezpieczne? Nie, bo nie ma dzisiaj miejsca w stu procentach bezpiecznego”

- stwierdził szef MSWiA.

- „Nie jesteśmy w stu procentach zabezpieczeni, ale jesteśmy lepiej zabezpieczeni niż dwa czy trzy lata temu”

- zapewniał.

Podkreślił, że „nie ma państwa, które ma system potrafiący wyeliminować wszystkie potencjalne skutki gwałtownej burzy, huraganu czy powodzi błyskawicznej”.

Źródło: Tysol.pl, Fronda.pl

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