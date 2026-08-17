Niemiecka ekspansja nad Wisłą. Kolejne firmy przejęte

Przejmowane polskie firmy to Fiberhost – operator sieci światłowodowej oraz INEA – dostawca internetu i telewizji.

100 proc. udziałów w obydwu spółkach nabył niemiecki koncern Deutsche Telekom. Warto pamiętać, że wymienione spółki – pomimo ich przejęcia przez Niemców – nie były oparte na polskim kapitale.

W obydwu przypadkach sprzedającym był Macquarie Asset Management – australijska grupa inwestycyjna oraz akcjonariusze mniejszościowi.

Jak donosi Reuters, przejęcie ma wzmocnić pozycję T-Mobile Polska na rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego i przyspieszyć transformację spółki z operatora wyłącznie mobilnego w dostawcę usług konwergentnych, łączących telefonię komórkową, internet stacjonarny i inne usługi telekomunikacyjne.

Transakcja ma sprawić, że T-Mobile zyska 300 tys. klientów INEA, a także dostęp do infrastruktury światłowodowej Fiberhost, która zaopatruje w szybki internet 1,4 mln polskich gospodarstw domowych.

„To ważny etap w historii rozwoju T-Mobile Polska” – uważa Dominique Leroy, prezes Deutsche Telekom na Europę.

Ostatnim etapem transakcji jest zatwierdzenie jej przez UOKiK, co jest wydaje się być formalnością. Finalizacja całej operacji planowana jest na koniec 2026 roku.