Gdzie przebywa Romanowski? Tusk jest „prawie” pewien

O sprawie posła Romanowskiego premier mówił w czasie dzisiejszego posiedzenia rządu informując, że służby współpracujących z Polską państw regionu potwierdziły informacje, wedle których ścigany przez polską prokuraturę parlamentarzysta „na 99 proc.” przebywa w Naddniestrzu.

- „Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje”

- grzmiał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej jednak odpowiedzialne za rejon Naddniestrza Biuro ds. Polityk Reintegracyjnych mołdawskiego rządu informowało PAP, że nie posiada żadnych informacji na temat posła Romanowskiego. Szef mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu Vadim Tiron przekazał natomiast, że mołdawskie służby nie mają informacji, by Romanowski wjechał na teren Mołdawii i separatystycznego regionu Naddniestrza.