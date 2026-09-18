W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczył również szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, działań NATO, ostatnich wydarzeń w pobliżu polskiej granicy oraz współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Kosiniak-Kamysz: „Tu nie ma różnic zdań”

Najważniejszym tematem była możliwość ustanowienia w Polsce stałej bazy armii amerykańskiej. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zarówno prezydent, jak i rząd chcą doprowadzić do realizacji tego projektu.

– „Tu nie ma różnic zdań. Tu jest wspólny cel, wspólne zadanie: zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła” – powiedział minister obrony.

Szef MON dodał, że Polska musi być przygotowana infrastrukturalnie i finansowo do przyjęcia wojsk USA.

– „Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji” – zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz określił całe spotkanie jako „bardzo konstruktywną rozmowę” i podkreślił potrzebę budowania wspólnego stanowiska w sprawach bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że rząd docenia relacje prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem, natomiast przygotowanie infrastruktury i finansowanie inwestycji będzie należało do polskich władz wykonawczych.

Nowy impuls rozmowom nadał prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump napisał 17 września w Truth Social, że poczyniono „znaczące postępy” na drodze do utworzenia bazy US Army w Polsce.

– „Dzięki zdecydowanemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczące postępy w kierunku utworzenia bazy Armii USA w Polsce” – przekazał Trump. Dodał, że jeśli projekt zostanie sfinalizowany, lokalizacja zostanie ogłoszona „bardzo szybko”.

Amerykański prezydent określił potencjalne powstanie bazy jako „historyczny krok dla naszego wielkiego amerykańsko-polskiego sojuszu”.

Karol Nawrocki odpowiedział, że Polska jest gotowa dalej wzmacniać współpracę obronną z USA i zapewnił, że polskie władze dołożą starań, aby przygotować odpowiednią lokalizację dla amerykańskiej armii.

Starania o stałą obecność wojsk USA trwają od lat. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce przede wszystkim na zasadzie rotacyjnej. Według danych przytaczanych przez Euronews w naszym kraju przebywa około 10 tys. amerykańskich wojskowych, a US Army korzysta z kilkunastu lokalizacji, w tym z garnizonu z dowództwem w Poznaniu.

W czerwcu Kosiniak-Kamysz informował, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałej obecności wojskowej, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. We wrześniu rozmowy weszły jednak w kolejną fazę i – jak wynika z deklaracji Trumpa – możliwe rozstrzygnięcie jest coraz bliżej.