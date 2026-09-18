Weta prezydenta Nawrockiego - dwa polityczne światy

W całej badanej grupie 41,6 proc. respondentów uznało weta za słuszne, 45,8 proc. było przeciwnego zdania, a 12,6 proc. nie potrafiło odpowiedzieć. Różnica pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami wynosi więc zaledwie 4,2 pkt proc., przy deklarowanym przez pracownię maksymalnym błędzie oszacowania na poziomie 3 pkt proc.

Elektoraty mówią zupełnie innym głosem

Najbardziej wymowne są jednak wyniki w poszczególnych grupach politycznych. Wśród wyborców partii tworzących obóz rządzący aż 87 proc. negatywnie ocenia decyzje prezydenta, a zaledwie 4 proc. je popiera.

Wśród wyborców opozycji proporcje są niemal odwrotne. 77 proc. badanych ocenia weta Nawrockiego pozytywnie, a jedynie 20 proc. jest przeciwnego zdania. Podobnie jest wśród wyborców Konfederacji – 74 proc. popiera decyzje prezydenta, a tylko 15 proc. je krytykuje.

Tak silne różnice pokazują, jak mocno ocena działań prezydenta zależy dziś od politycznych sympatii respondentów. Sam sondaż może więc być odczytywany nie tylko jako badanie stosunku do konkretnych wet, ale również jako kolejny obraz głębokiej polaryzacji politycznej w Polsce.

Warto przy tym zachować ostrożność w interpretowaniu pojedynczych badań opinii publicznej. Na wynik sondażu wpływać mogą m.in. sposób sformułowania pytania, kolejność pytań, dobór próby, metoda przeprowadzenia badania oraz sposób ważenia odpowiedzi. Z tych względów specjaliści od badań opinii publicznej zalecają analizowanie trendów z wielu badań, a nie wyciąganie daleko idących wniosków z jednego pomiaru.

Nie jest również tajemnicą, że sondaże są zamawiane i finansowane przez media, partie, organizacje czy inne podmioty. Sam fakt zlecenia badania nie oznacza jednak „kupienia” jego wyniku. Problem pojawia się wtedy, gdy stosuje się tendencyjne pytania, nietransparentną metodologię, selektywnie publikuje wyniki albo – w skrajnych przypadkach – dane są po prostu fabrykowane. AAPOR zwraca uwagę, że celowo zmanipulowane badania są rzadkością wśród renomowanych pracowni, choć w 2026 roku odnotowano również przypadek całkowicie sfabrykowanych sondaży podszywających się pod prawdziwe badania.

W przypadku badania dla Wirtualnej Polski ujawniono, że zostało ono przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS w dniach 10–11 września na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą mieszaną CAWI/CATI. To pozwala oceniać jego metodologię, ale nie zmienia faktu, że sposób eksponowania poszczególnych wyników może wpływać na polityczną narrację budowaną wokół sondażu i w różny sposób interpretacji przez różne ugrupowania polityczne.