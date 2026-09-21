Funkcjonariusze pojawili się pod ponad 600 adresami domów i mieszkań oraz w niemal 200 miejscach, w których przebywali cudzoziemcy. Wśród zatrzymanych było ośmiu obcokrajowców, w tym obywatele Ukrainy, Białorusi i Indii. Policjanci odnaleźli również osiem osób uznanych wcześniej za zaginione.

Poszukiwani trafili za kraty

Akcja była wymierzona w osoby ścigane na podstawie listów gończych oraz nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy i prokuratury. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze pionów kryminalnych i prewencyjnych KSP, komend rejonowych i powiatowych oraz komisariatów specjalistycznych.

– „Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności” – przekazał mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Według policji wszystkie zatrzymane osoby zostały już przekazane do zakładów karnych i aresztów śledczych. Skala operacji pokazuje, jak dużych sił wymaga jednoczesne uderzenie w osoby od dłuższego czasu ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.