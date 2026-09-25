Wedle ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski, były szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, poseł Michał Moskal spotkał się w sierpniu ub. roku na Ibizie z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysławem Kralem. W reakcji na te doniesienia, jeszcze w sierpniu prezes PiS zapewnił, że sprawa ta „zostanie wyjaśniona do końca”.

- „Będzie specjalna narada w partii na ten temat i ten problem u siebie rozwiążemy. Żeby tylko inni go u siebie rozwiązali”

- podkreślał.

Oświadczenie posła Moskala

Dziś poseł Moskal poinformował, że zdecydował się zawiesić swoje członkostwo w partii.

- „W związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość oraz we mnie w związku z aferą rządu Donalda Tuska Zondacrypto, po rozmowie z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, w poczuciu odpowiedzialności, podjąłem decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy”

- napisał w swoim oświadczeniu.

- „Nie pozwolę, aby poprzez medialne insynuacje odpowiedzialność za działania lub zaniechania rządu Donalda Tuska w sprawie Zondacrypto została przerzucona na Prawo i Sprawiedliwość”

- dodał.

Parlamentarzysta zapewnił, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptowalut.

- „Wersja, którą podpisałem, była wersją przygotowaną przez posła Kowalskiego, któremu nie proponowałem w tym zakresie żadnych korekt. Poprawki te nie weszły w życie. Podkreślić należy również, że ani ja, ani żaden podmiot ze mną związany nie współpracował z firmą Zondacrypto i nie otrzymał nigdy żadnych środków od tej firmy”

- oświadczył.

Dalej wskazał na bierność rządzących, przez którą „tysiące Polaków straciło swoje oszczędności”.

- „Sednem tej sprawy pozostaje pytanie, dlaczego państwo dysponujące służbami, instytucjami nadzoru i aparatem ścigania nie ostrzegło w odpowiednim czasie konsumentów, opinii publicznej oraz przedstawicieli instytucji państwa przed zagrożeniami związanymi z działalnością Zondacrypto”

- zauważył.