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Polityka

Rząd w UE poparł PPWR, dziś chce je zatrzymać. Bryłka: „To się w głowie nie mieści”

Polski rząd zabiega dziś w Brukseli o wstrzymanie stosowania części unijnego rozporządzenia PPWR dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych. Problem w tym, że w grudniu 2024 roku Polska głosowała za przyjęciem tego aktu w Radzie UE.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. Screenshot - YouTube - KPRM

Oficjalne wyniki głosowania pokazują, że za rozporządzeniem opowiedziało się 25 państw, w tym Polska; przeciw nie głosował nikt, a Austria i Malta wstrzymały się od głosu.

Teraz wiceminister rozwoju Michał Baranowski przekonuje, że regulacja uderza m.in. w małe firmy prowadzące sprzedaż w innych krajach UE. Polska ma według niego poparcie około 15 państw dla pomysłu czasowego zatrzymania stosowania nowych obowiązków.

Bryłka przypomina: rząd Tuska sam głosował „za”

– Proponujemy zatrzymanie stosowania tego rozporządzenia, czyli „stop the clock” – mówił w Brukseli Baranowski. Jako przykład wskazał małą firmę z Mazur produkującą specjalistyczne żagle. Aby sprzedawać je we Francji, przedsiębiorca musi zarejestrować się na tamtejszym rynku i ustanowić lokalnego przedstawiciela, co generuje dodatkowe koszty.

Do działań rządu ostro odniosła się europoseł Konfederacji Anna Bryłka.

– Teraz polski rząd chce wstrzymać przepisy z kontrowersyjnego rozporządzenia PPWR? Przecież rząd Donalda Tuska w grudniu 2024 je poparł! – napisała.

Dodała:

– Naprawdę, nikt nie był w stanie przewidzieć skutków nowego rozporządzenia opakowaniowego, wystarczyło je przeczytać…

Fakty pokazują więc wyraźną zmianę stanowiska: w grudniu 2024 roku Polska poparła PPWR w Radzie UE, a obecnie sama zabiega o wstrzymanie jego stosowania, argumentując, że nowe obowiązki mogą zaszkodzić małym i średnim przedsiębiorstwom.

To kolejne nieprzemyślane działanie rządu Donalda Tuska. Albo próba zamazania obrazu szkodliwych działań wobec polskich przedsiębiorców.

Źródło: mp/RMF24, X, Fronda.pl

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