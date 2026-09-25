Włoski rząd wprowadza limit cudzoziemców w klasach

Premier podkreśliła, że chodzi o integrację, a nie wykluczanie dzieci cudzoziemców.

Meloni: chcemy uniknąć „klas-gett”

– Dziś Rada Ministrów przyjęła dekret dotyczący szkół. Limit 30 proc. w klasach dla uczniów, którzy nie znają odpowiednio języka włoskiego, więcej narzędzi do nauki naszego języka oraz zakaz burek i nikabów w szkołach – napisała Meloni.

Jak dodała, są to „rozsądne narzędzia”, które mają „pomagać naprawdę integrować, zapobiegać klasom-gettom i dawać wszystkim uczniom takie same możliwości”.

Nowe przepisy przewidują również obowiązek udziału rodziców w bezpłatnych kursach języka włoskiego, jeśli brak znajomości języka utrudnia integrację dziecka i jego funkcjonowanie w szkole. Za niestosowanie się do tego obowiązku możliwe mają być kary od 200 do 1000 euro. Podobne sankcje przewidziano za naruszenie zakazu zasłaniania twarzy w szkole.

Meloni zaznaczyła, że rząd nie chce „wyrzucać dzieci cudzoziemców”, lecz przeciwdziałać sytuacjom, w których uczniowie trafiają do klas utrudniających realną integrację.