Do działań doszło w czwartek, 24 września. Żandarmeria Wojskowa prowadziła czynności również na terenie Sztabu Generalnego. Według medialnych ustaleń oficer miał znajdować się pod obserwacją służb już od dłuższego czasu. Wojsko nie ujawniło dotychczas ani jego stopnia, ani komórki organizacyjnej, w której pełnił służbę.

Sztab Generalny potwierdza zatrzymanie

Do sprawy odniósł się płk Marek Pietrzak.

– „Do zatrzymania i wszelkich działań na terenie Sztabu doszło w pełnej współpracy ze służbami” – powiedział rzecznik Sztabu Generalnego w rozmowie z „Polityką”.

Jak wynika z przekazanych informacji, po przeprowadzonych czynnościach skierowano również wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego oficera.

Na obecnym etapie nie podano szczegółów dotyczących materiału dowodowego ani skali zarzucanego procederu. Dalsze czynności w sprawie prowadzą właściwe organy wojskowe.