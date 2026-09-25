Kotlety jajeczne z tego przepisu wychodzą idealnie chrupiące z zewnątrz i cudownie kremowe w środku, a w połączeniu z maślanym puree ziemniaczanym i świeżą, chłodną mizerią tworzą zestaw bezkonkurencyjny. To proste, tanie i tradycyjne danie nasyci każdego głodomora – przepis podajemy na 4 solidne porcje.
Składniki (na 4 porcje):
Kotlety jajeczne:
- 8 jajek ugotowanych na twardo
- 2 surowe jajka (jedno do masy, drugie do panierowania)
- 1 mała cebula
- 1 łyżka masła (do podsmażenia cebuli)
- 1 pęczek świeżego szczypiorku
- 4 czubate łyżki bułki tartej (do masy) + dodatkowa bułka do panierki
- Sól i świeżo mielony czarny pieprz do smaku
- 4–5 łyżek oleju rzepakowego lub masła klarowanego do smażenia
Aksamitne puree ziemniaczane:
- 1 kg ziemniaków (najlepiej mączystych)
- 50 g masła (min. 82%)
- 100 ml ciepłego mleka
- 1 płaska łyżeczka soli (do gotowania)
Tradycyjna mizeria:
- 4–5 ogórków gruntowych (lub 2 ogórki szklarniowe)
- 180 g gęstej śmietany 18%
- 1 pęczek świeżego koperku
- Kilka kropel soku z cytryny lub octu jabłkowego
- Pół łyżeczki soli i świeżo mielony pieprz
Sposób przygotowania:
- Ugotuj ziemniaki: Ziemniaki obierz, umyj, przekrój na mniejsze kawałki, zalej zimną wodą i posól. Gotuj pod przykryciem do miękkości (około 20–25 minut od wrzenia).
- Przygotuj bazę jajeczną: Ugotowane na twardo jajka drobno posiekaj nożem lub zetrzyj na tarce o grubych oczkach i przełóż do dużej miski.
- Podsmaż cebulę: Cebulę pokrój w bardzo drobną kostkę. Na patelni rozpuść łyżkę masła i zeszklij cebulkę na złocisty kolor, a następnie odstaw na chwilę do przestudzenia.
- Wyrób masę na kotlety: Do posiekanych jajek dodaj zeszkloną cebulkę, drobno posiekany szczypiorek, jedno surowe jajko oraz 4 łyżki bułki tartej. Całość dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj dokładnie ręką na zwartą masę. Jeśli jest zbyt wilgotna, dosyp jeszcze odrobinę bułki tartej.
- Uformuj i opanieruj: Zwilżonymi dłońmi uformuj 8 zgrabnych, lekko spłaszczonych kotletów. Każdy z nich obtocz najpierw w jajku, a następnie dokładnie w bułce tartej.
- Usmaż kotlety: Na patelni dobrze rozgrzej tłuszcz. Układaj kotlety i smaż na średnim ogniu po około 3–4 minuty z każdej strony, aż panierka stanie się złocista i chrupiąca. Po usmażeniu odsącz je krótko na ręczniku papierowym.
- Zrób puree: Ugotowane ziemniaki dokładnie odcedź. Dodaj do nich masło oraz ciepłe mleko i utłucz tłuczkiem do ziemniaków na gładką, jednolitą masę. W razie potrzeby dopraw szczyptą soli.
- Przygotuj mizerię: Ogórki obierz i pokrój w cienkie plasterki. Posól je lekko i odstaw na 5–10 minut, po czym delikatnie odciśnij nadmiar wody. W miseczce wymieszaj śmietanę z posiekanym koperkiem, sokiem z cytryny i pieprzem, a następnie połącz z ogórkami.
Podanie: Na każdy talerz wyłóż solidną porcję ciepłego puree, dwa gorące kotlety jajeczne i porcję chłodnej mizerii. Podawaj od razu po przygotowaniu.
Smacznego!
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