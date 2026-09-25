Kuchnia i przepisy

Kuchnia mojej mamy: Kotlety jajeczne z mizerią, przy których nie zatęsknisz za mięsem!

Gdy zbliża się piątek, wielu z nas staje przed odwiecznym dylematem: co podać na obiad, by było sycąco, smacznie i bez grama mięsa? Zamiast po raz kolejny sięgać po mrożoną rybę, warto wrócić do absolutnego klasyka z rodzinnego domu, który nigdy nie zawodzi.

Redakcja 25.09.2026 09:11 2 min czytania