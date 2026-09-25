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Kuchnia i przepisy

Kuchnia mojej mamy: Kotlety jajeczne z mizerią, przy których nie zatęsknisz za mięsem!

Gdy zbliża się piątek, wielu z nas staje przed odwiecznym dylematem: co podać na obiad, by było sycąco, smacznie i bez grama mięsa? Zamiast po raz kolejny sięgać po mrożoną rybę, warto wrócić do absolutnego klasyka z rodzinnego domu, który nigdy nie zawodzi.

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Kotlety jajeczne z mizerią
Kotlety jajeczne z mizerią · fot. Ilustracyjne, AI

Kotlety jajeczne z tego przepisu wychodzą idealnie chrupiące z zewnątrz i cudownie kremowe w środku, a w połączeniu z maślanym puree ziemniaczanym i świeżą, chłodną mizerią tworzą zestaw bezkonkurencyjny. To proste, tanie i tradycyjne danie nasyci każdego głodomora – przepis podajemy na 4 solidne porcje.

Składniki (na 4 porcje):

Kotlety jajeczne:

  • 8 jajek ugotowanych na twardo
  • 2 surowe jajka (jedno do masy, drugie do panierowania)
  • 1 mała cebula
  • 1 łyżka masła (do podsmażenia cebuli)
  • 1 pęczek świeżego szczypiorku
  • 4 czubate łyżki bułki tartej (do masy) + dodatkowa bułka do panierki
  • Sól i świeżo mielony czarny pieprz do smaku
  • 4–5 łyżek oleju rzepakowego lub masła klarowanego do smażenia

Aksamitne puree ziemniaczane:

  • 1 kg ziemniaków (najlepiej mączystych)
  • 50 g masła (min. 82%)
  • 100 ml ciepłego mleka
  • 1 płaska łyżeczka soli (do gotowania)

Tradycyjna mizeria:

  • 4–5 ogórków gruntowych (lub 2 ogórki szklarniowe)
  • 180 g gęstej śmietany 18%
  • 1 pęczek świeżego koperku
  • Kilka kropel soku z cytryny lub octu jabłkowego
  • Pół łyżeczki soli i świeżo mielony pieprz

Sposób przygotowania:

  1. Ugotuj ziemniaki: Ziemniaki obierz, umyj, przekrój na mniejsze kawałki, zalej zimną wodą i posól. Gotuj pod przykryciem do miękkości (około 20–25 minut od wrzenia).
  2. Przygotuj bazę jajeczną: Ugotowane na twardo jajka drobno posiekaj nożem lub zetrzyj na tarce o grubych oczkach i przełóż do dużej miski.
  3. Podsmaż cebulę: Cebulę pokrój w bardzo drobną kostkę. Na patelni rozpuść łyżkę masła i zeszklij cebulkę na złocisty kolor, a następnie odstaw na chwilę do przestudzenia.
  4. Wyrób masę na kotlety: Do posiekanych jajek dodaj zeszkloną cebulkę, drobno posiekany szczypiorek, jedno surowe jajko oraz 4 łyżki bułki tartej. Całość dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj dokładnie ręką na zwartą masę. Jeśli jest zbyt wilgotna, dosyp jeszcze odrobinę bułki tartej.
  5. Uformuj i opanieruj: Zwilżonymi dłońmi uformuj 8 zgrabnych, lekko spłaszczonych kotletów. Każdy z nich obtocz najpierw w jajku, a następnie dokładnie w bułce tartej.
  6. Usmaż kotlety: Na patelni dobrze rozgrzej tłuszcz. Układaj kotlety i smaż na średnim ogniu po około 3–4 minuty z każdej strony, aż panierka stanie się złocista i chrupiąca. Po usmażeniu odsącz je krótko na ręczniku papierowym.
  7. Zrób puree: Ugotowane ziemniaki dokładnie odcedź. Dodaj do nich masło oraz ciepłe mleko i utłucz tłuczkiem do ziemniaków na gładką, jednolitą masę. W razie potrzeby dopraw szczyptą soli.
  8. Przygotuj mizerię: Ogórki obierz i pokrój w cienkie plasterki. Posól je lekko i odstaw na 5–10 minut, po czym delikatnie odciśnij nadmiar wody. W miseczce wymieszaj śmietanę z posiekanym koperkiem, sokiem z cytryny i pieprzem, a następnie połącz z ogórkami.

  9. Podanie: Na każdy talerz wyłóż solidną porcję ciepłego puree, dwa gorące kotlety jajeczne i porcję chłodnej mizerii. Podawaj od razu po przygotowaniu. 

    Smacznego!

 

Źródło: Fronda.pl

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