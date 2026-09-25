Odczytanie dekretu beatyfikacyjnego

Msza św. beatyfikacyjna celebrowana była na stadionie The Dome at America’s Center w Saint Louis. Przedstawiono biografię Fultona Sheena, a następnie odczytano list apostolski Papieża Leona XIV.

„My, spełniając pragnienia naszego brata Louisa Tylki, biskupa Peorii, a także wielu innych braci w biskupstwie i licznych wiernych chrześcijan, po zasięgnięciu opinii Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, mocą Naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Fulton John Sheen, arcybiskup tytularny Newport, niegdyś biskup Rochesteru w Ameryce, niestrudzony głosiciel Ewangelii za pomocą współczesnych środków komunikacji, gorliwy pasterz, ożywiony zapałem misyjnym, odtąd był nazywany Błogosławionym, a jego wspomnienie mogło być obchodzone każdego roku 9 dnia grudnia, w dniu jego narodzin dla nieba, w miejscach i w sposób określony prawem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” – napisał Papież Leon XIV.

Następnie odsłonięto obraz beatyfikacyjny oraz wniesiono relikwie nowego błogosławionego.

W homilii pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji kard. Luis Antonio Tagle powiedział, że Papież cieszy się z beatyfikacji swojego rodaka, mieszkańca Illinois i brata biskupa.

Przypomniał, że abp Sheen był znany jako kaznodzieja radiowy i telewizyjny, pisarz oraz duszpasterz zaangażowany w działalność misyjną. „Czy jest błogosławiony dlatego, że jest sławny?” – pytał kard. Tagle. Odpowiedzi na to pytanie szukał w liturgicznych czytaniach i życiu nowego błogosławionego.

Nie głosi siebie, lecz Jezusa Chrystusa

Pierwszym wymiarem błogosławieństwa misyjnego ewangelizatora – jak mówił kard. Tagle – jest komunia z Jezusem. „Błogosławieni jesteście, gdy zostaliście dostrzeżeni, wybrani i posłani przez samego Pana!” – powiedział. Podkreślił, że ewangelizator nie głosi siebie, lecz Jezusa Chrystusa.

„Misyjny ewangelizator jest poznawany przez Jezusa i wezwany, by poznawać Jezusa i Jego Ewangelię, wezwany, by pokornie trudzić się wraz z Jezusem” – wskazywał w homilii kardynał.

Przywołał także wspomnienie rozmowy abpa Sheena z papieżem Piusem XII. Zapytany przez papieża, ile nawróceń może sobie przypisać, biskup odpowiedział: „Doprawdy ich nie liczyłem, aby nie ulec pokusie, że były moje”. Dodał, że widzi siebie jako „odźwiernego, który czasem potrafi doprowadzić ludzi do otwartych drzwi domu Bożego. Jako odźwierny odniosłem pewien sukces” – przypominał słowa w homilii kard. Tagle.

Papieski delegat przypomniał również odpowiedź Fultona Sheena na pytanie przyjaciela o powołanie kapłańskie: „Zostałem powołany, aby opowiadać Ewangelię. Nigdy nie męczy mnie jej opowiadanie. Nigdy nie męczy mnie doskonalenie sposobu, w jaki ją opowiadam. Kocham moje powołanie”.

Komunia z ludźmi i narodami

Drugim wymiarem błogosławieństwa – mówił kardynał – jest komunia z ludźmi i narodami, szczególnie z ubogimi i bezbronnymi. Zwrócił uwagę, że ewangelizacja nie może być pretekstem do unikania konkretnych ludzi ani do obojętności na ich cierpienie.

Przypomniał słowa abpa Sheena wypowiedziane podczas Soboru Watykańskiego II w 1964 roku: „Błagam was najgoręcej, Czcigodni Ojcowie, aby na tym soborze mocno potwierdzić pojęcie ubóstwa. Postawcie palec na 30. równoleżniku; poprowadźcie nim wokół globu ziemskiego… Co znajdziecie? Niemal cały dobrobyt znajduje się powyżej 30. równoleżnika, a większa część światowego ubóstwa leży poniżej 30. równoleżnika, to znaczy w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej… Większa liczba biskupów uczestniczących w tym soborze żyje w niedostatku lub prześladowaniu, i pochodzą oni ze wszystkich ludów i wszystkich narodów. Jak tylko zraniony Chrystus mógł nawrócić wątpiącego Tomasza, tak tylko Kościół zraniony ubóstwem może nawrócić wątpiący świat”.

Według kardynała abp Sheen sam realizował to, do czego wzywał innych. Przekazywał ubogim wynagrodzenie, które otrzymywał za swoją pracę, i animował zaangażowanie misyjne Kościoła w Stanach Zjednoczonych na rzecz ubogich Kościołów świata.

501. osoba z trądem

Kardynał zakończył homilię historią opowiedzianą przez abpa Sheena podczas konferencji „30. równoleżnik”, nagranej w 1967 roku. Dotyczyła ona wizyty w jednym z ugandyjskich miast, gdzie mieszkało 500 osób dotkniętych trądem.

Sheen rozdawał im srebrne krzyżyki. Gdy pierwszy z mężczyzn chciał odebrać dar, biskup na widok jego zniszczonego chorobą ciała zadrżał ze strachu i upuścił krzyżyk na to, co pozostało z ręki mężczyzny. Abp Sheen uświadomił sobie wówczas sprzeczność między swoim zachowaniem a znaczeniem krzyża, który symbolizuje Jezusa „który stał się bezbronny, aby dać nowe życie grzesznikom, chorym i umarłym”. Wtedy dotknął zniszczonej tkanki mężczyzny, uznając siebie za „501. osobę z trądem”.

„Błogosławione jest naczynie gliniane, które czerpie moc z Jezusa! Błogosławiony jest ewangelizator nawrócony przez oglądanie i dotykanie ran Zmartwychwstałego Chrystusa w zranionych braciach i siostrach. Błogosławiony jest misjonarz, który wnika głęboko w serce ubogich, aby spotkać tam Jezusa. Błogosławiony Fulton J. Sheen!” – zakończył papieski delegat.

Podczas Mszy świętej przypomniano również słowa Jana Pawła II wypowiedziane do abpa Sheena: „Dobrze pisałeś i mówiłeś o Panu Jezusie. Jesteś wiernym synem Kościoła”.

Przygotowania do beatyfikacji

Beatyfikację abpa Sheena poprzedziły wielodniowe przygotowania. Od 15 do 23 września wierni uczestniczyli w adoracji eucharystycznej i spotkaniach poświęconych m.in. ewangelizacji, misjom, modlitwie, Eucharystii, Krzyżowi, Matce Bożej i kapłaństwu. W przeddzień uroczystości obchody przeniosły się do Saint Louis, gdzie odprawiono nieszpory oraz Godzinę Świętą dla młodych dorosłych. W dniu beatyfikacji w The Dome at America’s Center wierni mogli uczestniczyć w adoracji, skorzystać z sakramentu pokuty i zwiedzić wystawę poświęconą beatyfikowanemu.

Kapłan, biskup i ewangelizator

Fulton John Sheen urodził się 8 maja 1895 roku w El Paso w stanie Illinois. Wychowywał się w katolickiej rodzinie, a 20 września 1919 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Francji i we Włoszech. W 1923 roku uzyskał doktorat z filozofii na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Był wykładowcą filozofii i teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

Sheen zasłynął jako kaznodzieja wykorzystujący radio i telewizję do ewangelizacji. Od 1930 roku prowadził popularny program radiowy „The Catholic Hour”, który w szczytowym okresie docierał do około 4 mln słuchaczy. W 1952 roku rozpoczął cotygodniowy program telewizyjny „Life Is Worth Living”, który w szczytowym okresie oglądało około 30 mln osób tygodniowo. W 1953 roku otrzymał nagrodę Emmy dla najlepszej osobowości telewizyjnej.

W 1951 roku został biskupem pomocniczym archidiecezji Nowy Jork. W 1966 roku został mianowany biskupem Rochester w stanie Nowy Jork. W 1969 roku papież Paweł VI mianował go arcybiskupem tytularnym Newport w Walii. Był autorem kilkudziesięciu książek i aktywnie wspierał działalność misyjną Kościoła. Zmarł 9 grudnia 1979 roku w Nowym Jorku w wieku 84 lat.

Cud otwierający drogę do beatyfikacji

Cud przypisywany wstawiennictwu abpa Fultona Sheena, który otworzył drogę do jego beatyfikacji, miał miejsce w 2010 roku w środkowym Illinois. James Fulton Engstrom urodził się bez oznak życia i został przewieziony do Centrum Medycznego w Peorii. Personel medyczny przez ponad godzinę prowadził reanimację, podczas gdy rodzina i przyjaciele modlili się o wstawiennictwo Sheena. Po tym czasie serce dziecka zaczęło bić, a chłopiec odzyskał oddech. Sprawę zbadały następnie władze kościelne. Papież Franciszek 6 lipca 2019 roku oficjalnie uznał cud przypisywany wstawiennictwu abpa Sheena, otwierając drogę do jego beatyfikacji.

Tomasz Zielenkiewicz

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)