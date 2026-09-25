Na pytanie o to, czy niekorzystny trend da się odwrócić, aż 60 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco. Co z kolei z otwarciem na migrację zarobkową? Za takim działaniem jest tylko 40 proc. respondentów, przy czym zaledwie 9,2 proc. „zdecydowanie”.

Przeciwko mocniejszemu otwarciu na migrację zarobkową opowiedziało się ponad 50 proc. uczestników sondażu (28,6 proc. „zdecydowanie”, a 21,7 proc. „raczej nie”). 10 proc. respondentów nie ma zdania.

Niestety wyniku sondażu to jedno, a rzeczywistość – zupełnie co innego. Michał Kot, współautor książki „Jak uniknąć demograficznej katastrofy” zauważa coraz większą otwartość Polaków na dyskusję o problemie, przy jednoczesnym nie zdawaniu sobie sprawy z tego, że w najbliższych latach nie jesteśmy w stanie zatrzymać spadku populacji Polski. Zgodnie z prognozami GUS, w 2060 roku Polska ma liczyć od 26,65 do niespełna 35 mln mieszkańców. Sondaż dla „Rzeczpospolitej” przeprowadził IBRiS w dniach 7-8 sierpnia.