Dzień: piątek, 25 września 2026 Imieniny: Aurelii, Władysława, Kleofasa

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXV tygodnia okresu zwykłego

Skandal

„Polityka prorodzinna rządu KO-PSL”. W tych bankach 800 plus nie pomoże już w uzyskaniu kredytu hipotecznego

„Polityka prorodzinna rządu KO-PSL” – komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Chodzi o decyzję dwóch kontrolowanych przez państwo banków w kwestii uwzględniania świadczenia 800 plus jeśli chodzi o zdolność kredytową.

1 min czytania
Donald Tusk
Donald Tusk · fot. FinnishGovernment - Eastern Flank Summit 16 December 2025 (Wikipedia), CC BY 4.0

„Świadczenie 800 plus nie pomoże już w uzyskaniu kredytu hipotecznego” – pisze Śliwka na x.com.

Dodaje, że chodzi o banki PKO BP i Pekao, które przestały właśnie uwzględniać to świadczenie jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowej. W opublikowanej przez parlamentarzystę infografice podkreśla on:

„Państwowe banku uderzają w polskie rodziny”.

Biorąc pod uwagę coraz trudniejszą sytuację na polskim rynku nieruchomości, trudno się z tą oceną nie zgodzić.

 

 

Źródło: x.com

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej