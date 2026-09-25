„Świadczenie 800 plus nie pomoże już w uzyskaniu kredytu hipotecznego” – pisze Śliwka na x.com.

Dodaje, że chodzi o banki PKO BP i Pekao, które przestały właśnie uwzględniać to świadczenie jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowej. W opublikowanej przez parlamentarzystę infografice podkreśla on:

„Państwowe banku uderzają w polskie rodziny”.

Biorąc pod uwagę coraz trudniejszą sytuację na polskim rynku nieruchomości, trudno się z tą oceną nie zgodzić.