„Świadczenie 800 plus nie pomoże już w uzyskaniu kredytu hipotecznego” – pisze Śliwka na x.com.
Dodaje, że chodzi o banki PKO BP i Pekao, które przestały właśnie uwzględniać to świadczenie jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowej. W opublikowanej przez parlamentarzystę infografice podkreśla on:
„Państwowe banku uderzają w polskie rodziny”.
Biorąc pod uwagę coraz trudniejszą sytuację na polskim rynku nieruchomości, trudno się z tą oceną nie zgodzić.
Polityka prorodzinna rządu KO-PSL.
Świadczenie 800 plus nie pomoże już w uzyskaniu kredytu hipotecznego. PKO BP i Pekao przestały uwzględniać to świadczenie przy ocenie zdolności kredytowej klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny. pic.twitter.com/9jqnBiRDix
— Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) September 24, 2026
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