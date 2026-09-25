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Ukrywał się 20 lat, był ścigany 6 listami gończymi. Teraz czekają go lata odsiadki

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i poleskiego komisariatu zatrzymali 40-latka, który od prawie 20 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany na podstawie 6 listów gończych mężczyzna następne lata spędzi za więziennymi murami.

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Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna · fot. policja.pl

Kryminalni z IV Komisariatu Policji łódzkiej komendy prowadzili czynności poszukiwawcze za 40-latkiem, który do 2006 roku ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna, szukany na podstawie aż 6 listów gończych, wydanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia oraz Prokuraturę Rejonową Łódź - Polesie, za kradzieże, włamania i przestępstwa narkotykowe.

Prowadzone z dużą determinacją czynności sprawdzające, współpraca między różnymi wydziałami z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a także żmudna i skrupulatna analiza wszelkich poszlak i informacji sprawiły, że „poszukiwacze” z łódzkiej komendy ustalili gdzie może obecnie przebywać mężczyzna.

We wtorek, 22 września 2026 roku, łódzcy stróże prawa podjechali pod wytypowany przez siebie adres w powiecie piotrkowskim. W domu, w którym jak przypuszczali ma znajdować poszukiwany, były otwarte drzwi, a w jego wnętrzu znajdowały się dwie osoby. Jak się okazało jedną z nich był ścigany od 20 lat 40-latek. Początkowo mężczyzna nie chciał podać swoich danych, ale widząc, że został rozpoznany potwierdził je.

Zatrzymany, po sporządzeniu stosownej dokumentacji w poleskim komisariacie, został osadzony w areszcie śledczym, a następne lata spędzi za więziennymi murami.

Źródło: policja.pl

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