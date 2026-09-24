Przyczyną wielu naszych problemów i cierpień jest odrzucenie Boga. Pycha przejawiająca się w odrzuceniu Boga jest przyczyną naszych cierpień indywidualnych, jak i wspólnotowych. Konsekwencje zła ponosi nie tylko sam grzesznik, jak i inni ludzie. Widać też to destruktywnych społecznie konsekwencjach laicyzacji.

Na zgubne społecznie skutki laicyzacji, idei wrogich Bogu i Kościołowi, wskazał w artykule „Kim jesteśmy i kim nie będziemy – transludzie, cyborgi i sztuczna inteligencja” (zawartym w wydanym przez wydawnictwo Biały Kruk zbiorze artykułów naukowych „Tyrania postępu”) profesor Andrzej Nowak.

Sami możemy dokonać swojej zagłady

Zdaniem profesora Nowaka „w obecnej pandemii jest coś radykalnie nowego – wciąż wisi w powietrzu pytanie, którego nikt ostatecznie nie zakwestionował, czy ta zaraza została wywołana czynnikami naturalnymi, czy też człowiek przyłożył do niej swoją rękę”.

Według profesora Nowaka „wiemy jednak na pewno, że w eksperymentach nad wirusami epidemie traktowane są zarówno jako element polityki zdrowotnej, jak i broń biologiczna. Eksperymenty z wirusami na pewno prowadzone są w Chinach, na pewno prowadzone są przy pomocy badaczy i instytucji amerykańskich, nawet jeżeli te nie przyznają się do tego bezpośrednio. Podobne badania prowadzone są oczywiście także w Rosji”.

Profesor Nowak uważa, że „jeżeli bowiem nasi przodkowie wcześniej doświadczali epidemii, w trakcie których śmierć kosiła wielokrotnie więcej ofiar niż dzisiaj, to zawsze było to doświadczenie przychodzące z zewnątrz. Zawsze była to klęska naturalna, o odwrócenie której człowiek modlił się do Boga”. Dziś jednak za zarazę może odpowiadać człowiek

Dysponując mocą samozniszczenia powinniśmy się zastanowić kim chcemy zostać

W opinii profesora Nowaka dysponując mocą samozniszczenia, powinniśmy się „zastanowić się nad kwestią: kim jesteśmy jako ludzie, kim – stale kuszeni – mamy się stać, i kim na pewno nie będziemy. Wokół tych pytań rozgrywa się najważniejsza chyba batalia naszej przyszłości”. Profesor Nowak uważa, że „jest to batalia, w której walczymy wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy Polakami, Niemcami, Rosjanami, Amerykanami, Chińczykami. Ona dotyczy nas wszystkich, ona nas wszystkich jako ludzi łączy”.

Pokusa transhumanizmu

Niestety są opętani pychą globaliści, którzy odpowiadają na to pytanie w sposób szkodliwy społecznie. Zdaniem profesora Nowaka „są bowiem ludzie, którzy wierzą w to, że są bogami. Nie są oni bynajmniej szaleńcami w znaczeniu osób zamykanych w zakładach i leczonych z ich urojeń. Ludzie, którzy uważają się za bogów, to dziś ludzie najbardziej wpływowi na świecie".

Długa tradycja aspirowania do bycia bogami – Immanuel Kant

Pycha skłaniająca globalistów do postrzegania się niczym bogowie ma rozbudowaną podstawę filozoficzną. Niewątpliwie czerpie z prac niemieckiego filozofa Immanuela Kant, który uznał, jak można się dowiedzieć z pracy profesora Nowaka, że oświecenie polega na „wychodzeniu spod kontroli tych, którzy mówią nam, jak mamy myśleć, postępować (nauczyciele, lekarze, księża), gdyż to my sami o sobie decydujemy”.

Według profesora Nowaka Immanuel Kant „twierdził, że w szczególności trzeba się wyemancypować spod władzy księży. Nie zakładał wyemancypowania od moralności w ogóle, ale traktował zorganizowaną religię, w szczególności katolicką, jako przeszkodę na drodze do emancypacji”.

Toksyczne idee promowały też tajne stowarzyszenia chcące emancypacji, wyzwolenia, człowieka od Kościoła i Boga

W opinii profesora Nowaka toksyczne idee promowały też tajne stowarzyszenia. Jedną z takich szkodliwych organizacji był powstały w XVIII wieku w Niemczech zakon iluminatów „najbardziej radykalnie myślącym o auto emancypacji człowieka i kierowaniu ludźmi w imię ideologii wyzwolenia przez grupę oświeconych, stowarzyszonych właśnie w tajnej organizacji”.

Wrogiem na drodze samoubóstwienia stał się Kościół Katolicki

Profesor Nowak w swoim artykule zwraca uwagę na „tendencję oświecenia do zwrócenia auto emancypacji człowieka wprost przeciwko Bogu. W przypadku niemieckiego oświecenia polegało to na założeniu sformułowanym przez Kanta, że będąca wynikiem rozumu nowa religia ludzka, jaką stworzy się, by niejako podtrzymać godność człowieka, wyeliminuje wszelkie formy religii objawionej, którą reprezentują instytucjonalne Kościoły. Opierało się to w istocie na zasadzie radykalnej nietolerancji – Kościoły muszą zniknąć, ma zapanować jedna, powszechna religia rozumowa, którą wyobraził sobie Kant. Zakładał on, że może być ona rozwijana, ale na pewno nie ma miejsca dla religii objawionych, będących przeszkodą dla samodzielności rozumu ludzkiego”.

Szkodliwość francuskiego oświecenia

Szkodliwy postulat emancypacji od Boga i Kościoła „został jeszcze bardziej radykalnie sformułowany przez francuskie oświecenie”. Francuscy oświeceniowcy (encyklopedyści, Jan Jakub Rousseauo) odpowiedzialni za rewolucję francuską uważali, jak wskazuje w swoim artykule profesor Nowak, „że główną przyczyną braku emancypacji człowieka nie jest, jak wcześniej mówiono, władza absolutna świeckich władców, tylko religia. To Kościół miał być głównym wrogiem wyzwolenia człowieka. Nastąpiła tu swoista, bardzo istotna zmiana – o ile wcześniej tendencje emancypacyjne kierowały się także przeciwko władzy absolutnej książąt i królów, o tyle w „Encyklopedii” król, władza absolutna, państwo występują jako sojusznicy w zniszczeniu Kościoła. To było novum – państwo ma unowocześnić stosunki międzyludzkie usuwając ostatnią przeszkodę ograniczającą ludzką swobodę, czyli zorganizowany Kościół, w szczególności Kościół katolicki”.

Dziś toksyczne idee wrogów Kościoła są realizowane przez portale społecznościowe

Dziś miliardy ludzi, jak zauważa profesor Nowak, „wszystko powierzają Twitterowi, Facebookowi czy innym tzw. mediom społecznościowym, co oczywiście skrzętnie jest zbierane przez właścicieli, dysponentów tudzież kontrolerów tych metadanych”. Wiedza ta wykorzystywana jest do emancypacji, wykorzeniania, człowieka z Kościoła, odcinania go od Boga, wartości i kultury zachodu wyrosłej z katolicyzmu.

Więcej o zagrożeniach związanych z rzekomym postępem można się dowiedzieć z wydanego nakładem wydawnictwa Biały Kruk zbioru artykułów naukowych „Tyrania postępu”. Autorami tekstów są: profesor Andrzej Nowak (Kim jesteśmy i kim nie będziemy – transludzie, cyborgi i sztuczna inteligencja), profesor Wojciech Roszkowski (Nowy człowiek dla antycywilizacji), profesor Zbigniew Stawrowski (Zamiast wznosić się do poziomu boskiego, degenerujemy się do poziomu zwierząt. Barbarzyńska cywilizacja próbuje zabić nasze dusze), ksiądz profesor Waldemar Chrostowski (Kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko), ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz (Droga synodalna w Niemczech w kontekście Wielkiego Resetu), ksiądz profesor Dariusz Oko (Kościół Sodomy i Gomory kontra Kościół męczenników), biskup Wiesław Mering (Wolność, braterstwo, sprawiedliwość, równe traktowanie wszystkich ludzi przez prawo są wartościami przyniesionymi światu przez Biblię. Kolejny szatański wynalazek ateistycznych umysłów), profesor Aleksander Nalaskowski (Szkoła barbarzyńców. Nieznajomość historii leży u źródeł wielu fatalnych decyzji politycznych), ksiądz profesor Janusz Królikowski (W poszukiwaniu pojednania kultury współczesnej z wiarą. Laicyzm nic nie wnosi do rozwoju wartości naturalnych), profesor Ryszard Kantor (Najbardziej niszcząca cecha kultury masowej: zohydzenie przeszłości i dorobku pokoleń), Prof. Wojciech Polak (Ekologizm jako substytut religii), Dr Jerzy Kruszelnicki (Człowiek jest winien z powodu swej chciwości, a nie dlatego, że oddycha. Ekologia, ekologizm, ideologia).

Jan Bodakowski