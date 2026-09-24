– Chciałbym serdecznie poprosić o modlitwę w intencji zmarłego kapłana, a także w intencji tych, którzy zostali poszkodowani wskutek tego ataku – powiedział abp Szal.

„Módlmy się także w intencji sprawcy”

Metropolita przemyski podkreślił, że wydarzenia w Jarosławiu powinny prowadzić do solidarności, a nie do narastania nienawiści.

– Módlmy się także w intencji sprawcy, o jego nawrócenie, o trzeźwienie – zaapelował hierarcha.

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– Oby one nie rodziły jakiejś nienawiści czy niechęci, ale by jakoś wpływały na naszą solidarność wzajemną, na naszą łączność duchową.

Do ataku doszło w czwartek rano w kościele św. Mikołaja Biskupa przy Opactwie w Jarosławiu. Według informacji archidiecezji rany odniosło pięć osób: trzech kapłanów i dwoje wiernych. Jeden z duchownych zmarł. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy.