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Rosja uderza przy polskiej granicy. Ewakuowano przejścia

Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę w pobliżu granicy z Polską. W związku z zagrożeniem ewakuowano przejścia graniczne w Hrubieszowie i Dorohusku. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas konferencji z premierem Bułgarii Rumenem Radewem.

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F-16 · fot. SFJZ13 - Ex STEADFAST JAZZ Uploaded by GiW via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

– Znowu musieliśmy ewakuować przejścia graniczne w Hrubieszowie i Dorohusku; domyślacie się, jakie to powoduje i straty, i nerwy – powiedział Tusk.

Tusk: najbliższe tygodnie mogą być trudne

Premier podkreślił, że obecna sytuacja wymaga współpracy z Ukrainą i większej gotowości państw europejskich.

– Ten czas jest naprawdę trudny i trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące – mówił. Dodał też, że nie widzi „dobrej woli ze strony prezydenta Putina i Moskwy w najmniejszym stopniu”.

Tusk wspomniał również o powtarzających się w Polsce aktach sabotażu i innych podejrzanych zdarzeniach dotyczących infrastruktury. Odnosząc się do pożaru stacji Starlinków na Mazowszu, zaznaczył, że nie chce przesądzać przyczyn bez pełnych ustaleń, ale stwierdził: – Źle to wygląda.

W związku z rosyjskimi atakami polskie i sojusznicze samoloty zostały poderwane, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśliło, że działania miały charakter prewencyjny.

Źródło: mp/PAP, DORSZ, RCB, Fronda.pl

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