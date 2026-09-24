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Jednego z księży zaatakował w czasie spowiedzi. Wstrząsająca relacja z Jarosławia

Świadkowie przekazują wstrząsające relacje z ataku nożownika w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. Jak opowiadają, jeden z księży został zaatakowany w momencie udzielania sakramentu spowiedzi.

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Fot. Jarosław (Poland), St.Nicolaus church za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. Jarosław (Poland), St.Nicolaus church za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

Do makabrycznego zdarzenia doszło dziś po godz. 9 w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Kiedy z opactwa wyszła grupa młodzieży, 31-letni obywatel Ukrainy skorzystał z momentu, w którym brama pozostała otwarta, wszedł do środka i zaczął atakować nożem przypadkowe osoby na terenie ośrodka rekolekcyjnego. Rannych zostało pięć osób – trzech księży i dwie osoby świeckie. Niestety, w szpitalu zmarł jeden z duchownych. 

Z jednym ze świadków zdarzenia rozmawiała reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek.

- „Ksiądz Marek został pchnięty, przewrócił się na posadzkę i wtedy został dorwany i dźgany nożem. Natomiast ksiądz Stanisław w konfesjonale został też ugodzony nożem, przebito płuco i zmarł”

- relacjonował pan Stanisław.

- „Natomiast ksiądz Adrian był na śniadaniu na stołówce. Też tam coś powiedział do tego napastnika i został zaatakowany”

- dodał.

Zaatakował chwilę przed Mszą

Napastnik zaatakował około 20 minut przed Mszą świętą, na którą przybyło około 20 osób.

- „Część ludzi, którzy tam byli przed mszą, schowało się do takiego konfesjonału, który jest dla głuchych. On jest praktycznie z możliwością zamknięcia się w nim”

- opowiedział rozmówca Polsat News.

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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