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Polityka

„Świt, CBA, konwój”. Ziobro ostro o zatrzymaniach ws. „Sprawiedliwych Sądów”

„Łatwiej o świcie wywieźć dwoje ludzi, niż powiedzieć Polakom, dlaczego tankują drożej, a w przychodni czekają dłużej” – napisał poseł Zbigniew Ziobro, odnosząc się do zatrzymań ws. kampanii „Sprawiedliwe Sądy”.

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Fot. screenshot: YouTube (Zbigniew Ziobro)
Fot. screenshot: YouTube (Zbigniew Ziobro)

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wczoraj publicystę Telewizji Republika Piotra Matczuka oraz dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta Annę Plakwicz. Czynności wykonano na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, która bada podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Chodzi o finansowanie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”.

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który podkreśla, że kampania „Sprawiedliwe Sądy” „pokazała patologie w sądach”.

- „Była potrzebna. Żurek i »nadzwyczajna kasta« siali wtedy kłamstwo: w togach aniołowie, dyscyplinarki działają. Po dziewięciu latach: świt, CBA, konwój do Rzeszowa. Dyrektorka z Kancelarii Prezydenta i dziennikarz znienawidzonej przez Tuska Republiki. Nie wezwanie. Spektakl”

- napisał parlamentarzysta PiS.

- „Bezpodstawne nadużycie siły państwa. Łatwiej o świcie wywieźć dwoje ludzi, niż powiedzieć Polakom, dlaczego tankują drożej, a w przychodni czekają dłużej”

- dodał.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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