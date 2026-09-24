Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wczoraj publicystę Telewizji Republika Piotra Matczuka oraz dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta Annę Plakwicz. Czynności wykonano na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, która bada podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Chodzi o finansowanie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”.

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który podkreśla, że kampania „Sprawiedliwe Sądy” „pokazała patologie w sądach”.

- „Była potrzebna. Żurek i »nadzwyczajna kasta« siali wtedy kłamstwo: w togach aniołowie, dyscyplinarki działają. Po dziewięciu latach: świt, CBA, konwój do Rzeszowa. Dyrektorka z Kancelarii Prezydenta i dziennikarz znienawidzonej przez Tuska Republiki. Nie wezwanie. Spektakl”

- napisał parlamentarzysta PiS.

- „Bezpodstawne nadużycie siły państwa. Łatwiej o świcie wywieźć dwoje ludzi, niż powiedzieć Polakom, dlaczego tankują drożej, a w przychodni czekają dłużej”

- dodał.