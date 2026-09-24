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Szokujące

Atak na klasztor w Jarosławiu. Prezes PiS: Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do szokujących wydarzeń w Jarosławiu, gdzie 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem ludzi w ośrodku rekolekcyjnym sióstr benedyktynek.

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Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

Do makabrycznego zdarzenia doszło dziś po godz. 9 w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Kiedy z opactwa wyszła grupa młodzieży, 31-letni obywatel Ukrainy skorzystał z momentu, w którym brama pozostała otwarta, wszedł do środka i zaczął atakować nożem przypadkowe osoby na terenie ośrodka rekolekcyjnego. Rannych zostało pięć osób – trzech księży i dwie osoby świeckie. Niestety, w szpitalu dwaj księża zmarli.

- „Tragedia w klasztorze w Jarosławiu, do której nigdy nie powinno dojść. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego kapłana, jego bliskim i całej wspólnocie. Modlę się również o zdrowie i życie rannych.”

- napisał po tragedii prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider najsilniejszego ugrupowania opozycji podkreślił, że ta sprawa musi zostać rzetelnie wyjaśniona.

- „Ta sprawa musi zostać dogłębnie i bez żadnych przemilczeń wyjaśniona przez służby. Musimy poznać dokładny przebieg wydarzeń, motyw działania sprawcy, okoliczności jego pobytu w Polsce oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wcześniej znajdował się w zainteresowaniu jakichkolwiek służb”

- stwierdził.

- „Bezpieczeństwo ludzi w Polsce musi być absolutnym priorytetem państwa. Nie możemy przejść nad tą tragedią do porządku dziennego”

- dodał.

 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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