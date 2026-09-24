EBOR obniża perspektywy Polski po wygaśnięciu KPO

Jednym z powodów ma być wygasanie silnego impulsu inwestycyjnego związanego z wykorzystywaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. EBOR wskazuje, że aktywność gospodarcza w 2026 roku jest wspierana przez kulminację absorpcji unijnych funduszy oraz rosnące wydatki inwestycyjne.

EBOR: wzrost osłabnie do 2,8 proc.

Bank obniżył prognozy dla Polski o 0,2 pkt proc. zarówno na 2026, jak i 2027 rok w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami.

EBOR ostrzega też przed słabszym popytem w strefie euro, wysokimi kosztami energii oraz napiętą sytuacją fiskalną. Polska pozostaje objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu, a bank ocenia, że presja na finanse publiczne będzie nadal wysoka.

Oznacza to, że po okresie mocnego wsparcia inwestycji przez środki europejskie polska gospodarka może wejść w fazę wyraźnie słabszego wzrostu.