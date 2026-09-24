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Gospodarka głupcze

EBOR obniża perspektywy Polski po wygaśnięciu KPO

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pogorszył prognozy dla polskiej gospodarki. Według najnowszych szacunków PKB Polski wzrośnie w 2026 roku o 3,5 proc., ale w 2027 roku tempo wzrostu ma osłabnąć do 2,8 proc.

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Gospodarka, kryzys, Donald Tusk
Gospodarka, kryzys, Donald Tusk · fot. Grafika wygenerowana komputerowo

Jednym z powodów ma być wygasanie silnego impulsu inwestycyjnego związanego z wykorzystywaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. EBOR wskazuje, że aktywność gospodarcza w 2026 roku jest wspierana przez kulminację absorpcji unijnych funduszy oraz rosnące wydatki inwestycyjne.

EBOR: wzrost osłabnie do 2,8 proc.

Bank obniżył prognozy dla Polski o 0,2 pkt proc. zarówno na 2026, jak i 2027 rok w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami.

EBOR ostrzega też przed słabszym popytem w strefie euro, wysokimi kosztami energii oraz napiętą sytuacją fiskalną. Polska pozostaje objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu, a bank ocenia, że presja na finanse publiczne będzie nadal wysoka.

Oznacza to, że po okresie mocnego wsparcia inwestycji przez środki europejskie polska gospodarka może wejść w fazę wyraźnie słabszego wzrostu.

Źródło: mp/Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, PAP, Bankier.pl, Fronda.pl

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