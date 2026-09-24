Prezydent przekazał kondolencje bliskim zabitego duchownego oraz wspólnocie opactwa, a rannym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

„Państwo musi być silne”

– Wobec takich aktów państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa – napisał Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił również, że „zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju”.

Jak zaznaczył, atak „wstrząsnął nami wszystkimi” i wymaga stanowczej reakcji państwa. Nawrocki oświadczył też, że oczekuje od właściwych służb szybkiego i dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii.

– Zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom – stwierdził prezydent.