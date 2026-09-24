Dzień: czwartek, 24 września 2026 Imieniny: Gerarda, Teodora, Maryny

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Czwartek XXV tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Prezydent Nawrocki po ataku w Jarosławiu: państwo musi działać szybko i bezwzględnie

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos po śmiertelnym ataku w jarosławskim opactwie. W czwartek przed południem 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem kilka osób. Jeden z rannych księży zmarł. Sprawca został zatrzymany, a sprawę bada prokuratura.

1 min czytania
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki · fot. Screenshot - YouTube - Prezydent RP

Prezydent przekazał kondolencje bliskim zabitego duchownego oraz wspólnocie opactwa, a rannym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

„Państwo musi być silne”

– Wobec takich aktów państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa – napisał Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił również, że „zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju”.

Jak zaznaczył, atak „wstrząsnął nami wszystkimi” i wymaga stanowczej reakcji państwa. Nawrocki oświadczył też, że oczekuje od właściwych służb szybkiego i dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii.

– Zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom – stwierdził prezydent.

Źródło: mp/X, Niezalezna.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej