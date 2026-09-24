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Ukraina

Zełenski po ataku w Jarosławiu: „Jesteśmy wstrząśnięci tym złem”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos po śmiertelnym ataku w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Sprawcą jest 31-letni obywatel Ukrainy. W wyniku napaści zginął ksiądz, a kilka osób zostało rannych.

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Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski · fot. President of Ukraine via Flickr CC 0

Zełenski napisał na X po polsku:

– W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem.

„Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność”

Prezydent Ukrainy złożył kondolencje rodzinie i bliskim zabitego duchownego oraz życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia.

– Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności – podkreślił Zełenski.

Wcześniej atak potępiła Ambasada Ukrainy w Polsce. Placówka oceniła, że wszelkie przejawy przemocy są niedopuszczalne i zaapelowała, aby tragedia nie prowadziła do dalszej nienawiści ani przemocy.

Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg i motyw ataku.

Źródło: mp/X, Ambasada Ukrainy w Polsce, PAP, Fronda.pl

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