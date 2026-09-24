Zełenski napisał na X po polsku:

– W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem.

„Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność”

Prezydent Ukrainy złożył kondolencje rodzinie i bliskim zabitego duchownego oraz życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia.

– Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności – podkreślił Zełenski.

Wcześniej atak potępiła Ambasada Ukrainy w Polsce. Placówka oceniła, że wszelkie przejawy przemocy są niedopuszczalne i zaapelowała, aby tragedia nie prowadziła do dalszej nienawiści ani przemocy.

Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg i motyw ataku.