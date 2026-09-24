Zełenski napisał na X po polsku:
– W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem.
„Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność”
Prezydent Ukrainy złożył kondolencje rodzinie i bliskim zabitego duchownego oraz życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia.
– Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności – podkreślił Zełenski.
Wcześniej atak potępiła Ambasada Ukrainy w Polsce. Placówka oceniła, że wszelkie przejawy przemocy są niedopuszczalne i zaapelowała, aby tragedia nie prowadziła do dalszej nienawiści ani przemocy.
Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg i motyw ataku.
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