Nową firmę – czytamy - będzie można założyć przez Biznes.gov.pl, aplikację mObywatel albo bankowość elektroniczną. Wyjątek przewidziano dla osób małoletnich.

Zmiana ma być pierwszym etapem pełnej elektronizacji CEIDG. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że ma ona ograniczyć formalności i przyspieszyć wymianę danych między przedsiębiorcą a administracją.

CEIDG w internecie

Resort informuje, że od kwietnia w aplikacji mObywatel działa usługa „Firma”, która pozwala już m.in. założyć działalność, pobrać zaświadczenie z CEIDG oraz zawiesić lub wznowić firmę.

Według danych ministerstwa w ciągu ostatnich dziesięciu lat udział internetowych wniosków o założenie działalności wzrósł z 9 do 74 proc.

Na tym cyfryzacja się nie skończy. Od 1 listopada 2028 roku także pozostałe wnioski do CEIDG mają być obsługiwane elektronicznie, a dla spółek cywilnych ma zostać wprowadzona zasada „jednego okienka”.