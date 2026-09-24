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Uwaga

Koniec papierowych wniosków. Firmę założysz tylko przez internet

Od 1 listopada 2026 roku jednoosobową działalność gospodarczą będzie można zarejestrować w CEIDG wyłącznie elektronicznie. Zniknie możliwość złożenia papierowego wniosku w urzędzie.

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Internet, bezpieczeństwo
Internet, bezpieczeństwo · fot. via ChatGPT

Nową firmę – czytamy - będzie można założyć przez Biznes.gov.pl, aplikację mObywatel albo bankowość elektroniczną. Wyjątek przewidziano dla osób małoletnich.

Zmiana ma być pierwszym etapem pełnej elektronizacji CEIDG. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że ma ona ograniczyć formalności i przyspieszyć wymianę danych między przedsiębiorcą a administracją.

CEIDG w internecie

Resort informuje, że od kwietnia w aplikacji mObywatel działa usługa „Firma”, która pozwala już m.in. założyć działalność, pobrać zaświadczenie z CEIDG oraz zawiesić lub wznowić firmę.

Według danych ministerstwa w ciągu ostatnich dziesięciu lat udział internetowych wniosków o założenie działalności wzrósł z 9 do 74 proc.

Na tym cyfryzacja się nie skończy. Od 1 listopada 2028 roku także pozostałe wnioski do CEIDG mają być obsługiwane elektronicznie, a dla spółek cywilnych ma zostać wprowadzona zasada „jednego okienka”.

Źródło: mp/Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Biznes.gov.pl, Fronda.pl

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