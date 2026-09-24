Prokuratura podkreśla, że błędne przypisanie głosów miało charakter nieumyślny. Członkom komisji zarzucono niedopełnienie obowiązków podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku.

Akt oskarżenia po błędnym liczeniu głosów

Śledczy ustalili, że nieprawidłowości dotyczyły konkretnego obwodu w Ostrowi Mazowieckiej i polegały na błędnym zakwalifikowaniu kart podczas liczenia.

RMF24 informuje, że dziewięcioro członków komisji ma odpowiedzieć przed sądem za niedopełnienie obowiązków, które mogło mieć wpływ na prawidłowość ustalonego wyniku w tym obwodzie.

Prokuratura Krajowa informowała wcześniej, że w części zbadanych komisji stwierdzano przypadki przypisywania głosów jednego kandydata drugiemu, przy czym kierunek tych pomyłek był różny.