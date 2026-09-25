Pierwszy dzień wizyty będzie wyjątkowo intensywny: spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem, przemówienie do władz i korpusu dyplomatycznego, historyczna wizyta w UNESCO, modlitwa w odbudowanej katedrze Notre-Dame oraz spotkanie z około 80 tys. młodych ludzi. Łącznie tylko w piątek papież ma wygłosić pięć przemówień.

To piąta zagraniczna podróż apostolska Leona XIV od początku jego pontyfikatu. Francja nie będzie jednak wyłącznie kolejnym punktem na mapie papieskich wizyt. Watykan zapowiada rozmowę o kondycji europejskiego społeczeństwa, miejscu wiary, kulturze, pokoju, sztucznej inteligencji i przyszłości kontynentu. Podróż potrwa do 28 września i obejmie Paryż, Saint-Denis, Lourdes oraz Metz.

Papieża przywitają Emmanuel Macron oraz nuncjusz apostolski Francji

Na paryskim lotnisku Orly Leona XIV mają powitać prezydent Emmanuel Macron oraz nuncjusz apostolski we Francji abp Celestino Migliore. Następnie papież uda się do Pałacu Elizejskiego na prywatne spotkanie z francuskim prezydentem. Około południa zaplanowano wystąpienie Leona XIV do przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego.

Watykan podkeśla, że podróż ma wyraźnie europejski wymiar. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni zapowiadał przed wizytą spotkanie papieża z Francją poprzez jej „ludzi, kulturę, historię”, ale również poprzez jej „wiarę”. Wśród tematów, które mogą powracać podczas papieskich wystąpień, wymienił pytania o człowieka i życie, postęp naukowy, sztuczną inteligencję oraz trwające na świecie konflikty.

Szczególnego znaczenia nabiera to właśnie we Francji – państwie o głęboko zakorzenionej tradycji katolickiej, ale jednocześnie jednym z najbardziej zsekularyzowanych społeczeństw Europy.

Śladami Jana Pawła II. Leon XIV przemówi w UNESCO

Po spotkaniach z francuskimi władzami Leon XIV uda się do paryskiej siedziby UNESCO. Będzie drugim papieżem, który wystąpi w tej instytucji. Pierwszym był św. Jan Paweł II, który odwiedził UNESCO podczas swojej podróży do Francji w 1980 roku.

Matteo Bruni zwrócił uwagę, że UNESCO jest miejscem, w którym „ludzkość zastanawia się nad sobą, nad swoją historią i swoją przyszłością”. W centrum papieskiego wystąpienia znaleźć się mają m.in. edukacja, kultura, sztuka oraz ich znaczenie dla budowania pokoju.

To jeden z ciekawszych punktów całej podróży. Leon XIV zabierze bowiem głos w instytucji międzynarodowej właśnie w czasie, gdy Europa prowadzi coraz ostrzejsze spory o własną tożsamość, granice rozwoju technologicznego i rozumienie godności człowieka.

Notre-Dame i 80 tysięcy młodych

Z UNESCO papież pojedzie do odbudowanej katedry Notre-Dame. Świątynia została ponownie otwarta po trwającej pięć lat odbudowie będącej następstwem katastrofalnego pożaru z kwietnia 2019 roku. Leon XIV ma pozdrowić zgromadzonych w katedrze wiernych, przewodniczyć Nieszporom wraz z metropolitą Paryża abp. Laurentem Ulrichem, wygłosić homilię, a następnie modlić się przed Najświętszym Sakramentem.

Wieczorem nastąpi natomiast wydarzenie, które może stać się jednym z najbardziej widowiskowych momentów pierwszego dnia wizyty. W Saint-Denis Leon XIV spotka się z około 80 tys. młodych ludzi. Według Vatican News wszystkie wejściówki zostały zarezerwowane w ciągu zaledwie godziny od ich udostępnienia. Papież wysłucha świadectw młodych i zwróci się do nich z osobnym przemówieniem.

Tak duże zainteresowanie nie pojawia się w całkowitej próżni. Watykan zwraca uwagę na interesujące zjawisko zachodzące obecnie we francuskim Kościele. Pomimo wieloletniej sekularyzacji rośnie liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. Tylko w Wielkanoc 2026 roku we Francji ochrzczono około 13 tys. dorosłych.

Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore mówi wprost o dostrzegalnym odrodzeniu zainteresowania chrześcijaństwem.

– „Piękno życia chrześcijańskiego jest odkrywane na nowo” – podkreślił hierarcha, wskazując zwłaszcza na młode pokolenie, poszukiwanie wiary, powroty do praktyk religijnych oraz rosnące zainteresowanie modlitwą i adoracją eucharystyczną.

Według nuncjusza wizyta Leona XIV może pomóc przekształcić te zjawiska w „głębokie i trwałe katolickie przebudzenie”.

Z Paryża do Lourdes, a potem przesłanie dla Europy z Metz

Paryż jest dopiero początkiem czterodniowego programu. Leon XIV odwiedzi także Lourdes, gdzie spędzi całą dobę. Ostatnim etapem podróży będzie Metz – miasto położone niedaleko granicy z Niemcami i silnie związane z historią pojednania francusko-niemieckiego.

Wybór Metz nie jest przypadkowy. Miasto związane jest z Robertem Schumanem, jednym z ojców integracji europejskiej. Abp Migliore uważa, że właśnie tam papież otrzyma szczególną okazję, by skierować „przesłanie pokoju i spójności społecznej do dzisiejszej wahającej się Europy”.

Symbolicznym mottem całej podróży są słowa: „Aby świat miał życie”. W czasie czterech dni Leon XIV ma więc mówić nie tylko do francuskich katolików. Paryż, UNESCO, Lourdes i Metz tworzą trasę, na której spotykają się wiara, pytanie o godność życia, przyszłość europejskiej cywilizacji i pokój.