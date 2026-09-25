Problem tkwi w tym, że ani on, ani strona amerykańska nie przedstawili dotąd pełnej listy uzgodnień. Wiadomo natomiast, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, Tajwanu, sztucznej inteligencji, wojny na Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie dwóch przywódców było jednym z najważniejszych punktów państwowej wizyty Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. Biały Dom przygotował dla chińskiej delegacji rozbudowany ceremoniał, a wieczorem Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump wydali na cześć Xi i jego żony Peng Liyuan uroczystą kolację państwową.

Xi mówi o porozumieniu. Trump podkreśla dobre relacje

Podczas kolacji w Białym Domu Xi Jinping przekonywał, że przeprowadzone tego dnia rozmowy przyniosły konkretne rezultaty.

– „Osiągnęliśmy porozumienie w wielu kwestiach” – powiedział chiński przywódca, dodając, że ma ono nadać „nową strategiczną orientację” stosunkom chińsko-amerykańskim. Nie wyjaśnił jednak, których dokładnie spraw dotyczą te uzgodnienia. Reuters odnotował, że mimo bardzo przyjaznej oprawy wizyty nie ogłoszono przełomu w najbardziej spornych kwestiach, takich jak Tajwan, sztuczna inteligencja czy relacje handlowe.

Donald Trump również akcentował pozytywny ton spotkania.

– „Nigdy nie dogadywaliśmy się lepiej” – powiedział podczas kolacji, odnosząc się do relacji ze swoim chińskim odpowiednikiem. Wcześniej określał łączącą ich relację jako „naprawdę wielką przyjaźń”.

Jednym z bardziej konkretnych elementów rozmów pozostaje handel. Według relacji chińskiej agencji Xinhua Xi mówił o nowym porozumieniu handlowym między USA i Chinami, nazywając je „dobrą wiadomością dla światowej gospodarki”. Szczegółów również w tej sprawie nie przedstawiono.

Wiadomo natomiast, że jeszcze przed spotkaniem administracja Trumpa i Pekin uzgodniły przedłużenie obowiązującego rozejmu handlowego o dwa miesiące – do 10 stycznia. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent mówił, że dodatkowy czas ma zostać wykorzystany do pracy nad szerszym porozumieniem gospodarczym.

Tajwan, Ukraina, Iran i sztuczna inteligencja

Znacznie więcej szczegółów dotyczących rozmów przedstawiła na razie strona chińska niż Biały Dom.

Według Xinhua Xi Jinping apelował, by Stany Zjednoczone sprzeciwiały się „niepodległości Tajwanu” i „ostrożnie” podchodziły do tej kwestii. Reuters zaznacza, że Biały Dom po zakończeniu rozmów nie opublikował jeszcze własnego szczegółowego podsumowania tego fragmentu spotkania.

Przywódcy mieli również wymienić poglądy na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie, sytuacji na Półwyspie Koreańskim oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według chińskiej relacji Xi poparł powrót USA i Iranu do rozmów prowadzących do rozejmu i negocjacji pokojowych.

Osobnym obszarem była sztuczna inteligencja. Xi wezwał oba mocarstwa do dalszego dialogu dotyczącego korzyści i zagrożeń związanych z AI oraz zapobiegania jej niewłaściwemu wykorzystaniu.

– „Rozwój sztucznej inteligencji powinien zawsze pozostawać pod kontrolą człowieka” – mówił chiński przywódca.

To stanowisko różni się od podejścia Trumpa, który kilka dni wcześniej w ONZ sprzeciwiał się międzynarodowym rozwiązaniom mogącym – jego zdaniem – ograniczać rozwój amerykańskiej sztucznej inteligencji.

Podsumowując, na razie najbardziej konkretne rezultaty spotkania dotyczą przedłużenia rozejmu handlowego i kontynuowania negocjacji gospodarczych. Deklaracja Xi o „porozumieniu w wielu kwestiach” jest politycznie znacząca, ale dopóki Waszyngton i Pekin nie opublikują szczegółów, nie wiadomo, które ze spornych problemów zostały rzeczywiście rozstrzygnięte, a które pozostają jedynie przedmiotem dalszych rozmów. Reuters ocenia, że po spotkaniu nie było oznak przełomu w najtrudniejszych kwestiach dzielących oba mocarstwa.