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Polityka

„Panie Lechu, tutaj krzyżyk”. Co z ustawami, które podpisał Wałęsa?

Prokuratura stwierdziła, że Lech Wałęsa nie mógł pisać donosów w latach 70-tych, ponieważ był wówczas analfabetą. W reakcji na umorzenie śledztwa sam były prezydent przyznał, że w tym czasie nie posługiwał się pismem. Wobec tego poseł Michal Woś pyta, co ze 374 ustawami, które Wałęsa podpisał w czasie swojej prezydentury.

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Fot. screensot: YouTube (Radio ZET)
Fot. screensot: YouTube (Radio ZET)

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała wczoraj o umorzeniu postępowania przeciwko Lechowi Wałęsie, podejrzanemu o składanie fałszywych zeznań w śledztwie dot. tzw. „teczek Kiszczaka”. Ignorując opinię biegłych, śledczy stwierdzili, że Lech Wałęsa nie mógł samodzielnie pisać donosów, ponieważ w latach 70-tych był analfabetą.

- „Prokurator wzięła także pod uwagę, że z całości zebranego materiału dowodowego – depozycji Lecha Wałęsy, ale także zeznań rozlicznych świadków – jednoznacznie wynikało, że Lech Wałęsa nie sporządzał w swoim życiu, a w szczególności w latach 70-tych, długich rękopisów. Niektórzy świadkowie wskazywali wprost, że w tamtym okresie był on wtórnym analfabetą, nie posługiwał się pismem i słabo czytał, a dokumenty, które podpisywał jako przewodniczący Związku Zawodowego »Solidarność«, były pisane dla niego przez inne osoby”

- wyjaśniono.

Sam Lech Wałęsa, w reakcji na komunikat prokuratury przyznał w rozmowie z „Faktem”, że „rzeczywiście nie używał przez prawie 15 lat pisania, więc nie mógł tego napisać”.

Woś pyta o ustawy

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się poseł PiS Michał Woś.

- „Skoro dziś odkrywamy, że Wałęsa mógł nie rozumieć podpisywanych dokumentów, to ja bym profilaktycznie sprawdził 374 ustawy, które podpisał jako prezydent. Może się okazać, że III RP powstała metodą »panie Lechu, tutaj krzyżyk«”

- wskazał parlamentarzysta.

Źródło: Facebook, Fronda.pl

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