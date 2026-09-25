Nowe informacje na temat śledztwa dot. wczorajszych wydarzeń w Jarosławiu, gdzie 31-letni Ihor M. zaatakował nożem osoby przebywające na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek – zabijając jednego z księży i raniąc cztery inne osoby – przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Poinformowała, iż biegli psychiatrzy stwierdzili, iż obywatel Ukrainy „w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych”. Wobec tego obecnie niemożliwe jest jego przesłuchanie.

Psychiatrzy wskazali na nasilone objawy psychotyczne, silne pobudzenie psychoruchowe, rozkojarzenie toku myślenia oraz brak logicznego kontaktu. Wobec tego zalecili leczenie przeciw psychotyczne.

Podejrzany trafi do aresztu?

Prokuratura będzie wnioskować o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu.

- „Aktualnie Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mając na uwadze opinię biegłych, to ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych”

- poinformowała prok. Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.