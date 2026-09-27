W Krakowie o godz. 7:00 otwarto lokale wyborcze. Mieszkańcy, którzy w maju zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, teraz wybiorą nowego prezydenta spośród siedmioro kandydatów. O urząd ten ubiegają się: Michał Drewnicki z PiS, Łukasz Gibała z KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Z kandydowania zrezygnował Jan Hoffman.

Lokale zostaną zamknięte o godz. 21:00. Wówczas też zakończy się cisza wyborcza i publikowane będą mogły być sondaże.

Warszawa weźmie przykład z Krakowa?

Dzień wyborów w Krakowie jest też ostatnim dniem zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie.

- „Dziś nasze punkty działają w całej Warszawie. Jeśli planujesz jeszcze złożyć podpis albo masz u siebie wypełnione karty, to ostatni moment, żeby przekazać je naszym wolontariuszom. Jutro zebrane podpisy składamy u komisarza wyborczego, dlatego dzisiejsze punkty są już naprawdę ostatnią prostą tej 60-dniowej zbiórki”

- poinformowała Stołeczna Operacja Referendalna.

By referendum się odbyło, potrzebnych jest około 132 tys. podpisów.