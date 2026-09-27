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Polityka

Kraków już wybiera nowego prezydenta, tymczasem w Warszawie kłopoty Trzaskowskiego

W Krakowie trwa głosowanie w wyborach na nowego włodarza po tym, jak w wyniku referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. W Warszawie tymczasem kończy się dziś zbiórka pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

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Fot. screenshot: YouTube (Gazeta Krakowska, Rafał Trzaskowski - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Gazeta Krakowska, Rafał Trzaskowski - kanał oficjalny)

W Krakowie o godz. 7:00 otwarto lokale wyborcze. Mieszkańcy, którzy w maju zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, teraz wybiorą nowego prezydenta spośród siedmioro kandydatów. O urząd ten ubiegają się: Michał Drewnicki z PiS, Łukasz Gibała z KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Z kandydowania zrezygnował Jan Hoffman. 

Lokale zostaną zamknięte o godz. 21:00. Wówczas też zakończy się cisza wyborcza i publikowane będą mogły być sondaże.

Warszawa weźmie przykład z Krakowa?

Dzień wyborów w Krakowie jest też ostatnim dniem zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. 

- „Dziś nasze punkty działają w całej Warszawie. Jeśli planujesz jeszcze złożyć podpis albo masz u siebie wypełnione karty, to ostatni moment, żeby przekazać je naszym wolontariuszom. Jutro zebrane podpisy składamy u komisarza wyborczego, dlatego dzisiejsze punkty są już naprawdę ostatnią prostą tej 60-dniowej zbiórki”

- poinformowała Stołeczna Operacja Referendalna.

By referendum się odbyło, potrzebnych jest około 132 tys. podpisów. 

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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