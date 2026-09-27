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Europa

Kłopoty premiera Węgier. Jest podejrzany o… kradzież

Wyjątkowo agresywne zachowanie Petera Magyara sprzed dwóch lat może przysporzyć dzisiejszemu premierowi Węgier sporo kłopotów. Prokuratura skierowała wniosek o uchylenie mu immunitetu.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

Chodzi o zdarzenie z czerwca 2024 roku, kiedy to w jednym z budapesztańskich pubów Magyar wyrwał telefon nagrywającemu go mężczyźnie i wrzucił urządzenie do Dunaju. Teraz prokuratura oceniła, że jego działania nosiły znamiona przestępstwa kradzieży i skierowała do parlamentu wniosek o uchylenie premierowi immunitetu. 

Sam Magyar zaapelował do parlamentarzystów swojego ugrupowania o jednomyślne głosowanie za uchyleniem immunitetu, zapewniając o swojej gotowości do poniesienia konsekwencji. Zaznaczył przy tym, że tamtej nocy chronił przyjaciół i młodych ludzi przed nękaniem ze strony opłaconego prowokatora.

- „Zrobiłbym to ponownie i, jeśli trzeba, poniosę tego konsekwencje”

- oświadczył.

Węgierska prokuratura wznowiła dochodzenie w tej sprawie po tym, jak Magyar został premierem, rezygnując z mandatu europosła. Wcześniej Parlament Europejski odrzucił wniosek o uchylenie mu immunitetu.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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