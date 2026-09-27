Ks. Adrian z Jarosławia: Proszę, abyście i wy przebaczyli

Wczoraj, po dwóch dniach od tragicznych wydarzeń, w których zginął ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby zostały ranne, wierni znów mogli modlić się w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja i Św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu. Świątynię otwarto o 16:30, a godzinę później celebrowano Mszę św. w intencji św. ks. Stanisława. Homilię wygłosił ks. Adrian, który opuścił już szpital po czwartkowym ataku.

- „Z tego miejsca jako uczeń Jezusa Chrystusa pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy!”

- oświadczył duchowny.

Ks. Adrian prosił o modlitwę w intencji ofiar, ale w sposób szczególny w intencji sprawcy.

- „Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna”

- zauważył.

Apelował, by zło zwyciężać dobrem. Prosił również, by nie obarczać odpowiedzialnością za czwartkową tragedię całego narodu sprawcy.

- „Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek, zła dokonała konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba”

- podkreślił.

Przypomniał o pomocy, jakiej po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny udzielano obywatelom Ukrainy w opactwie.

- „Pracowaliśmy ze wszystkich sił, często nawet nocami, nie śpiąc po wiele godzin. Dlatego proszę was, aby ta nasza praca nasz wysiłek i nasz trud nie poszedł na marne. Bo myślę, że tego Was uczymy tutaj, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. Uczniem, który kocha, który wspiera, który troszczy się o innych”

- powiedział.

- „Proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, abyście odpowiadali miłością, wsparciem i zrozumieniem. Proszę was, abyście się wzajemnie szanowali i wspierali”

- dodał.

Wczoraj wieczorem w Jarosławskim Opactwie odmówiono też różaniec w intencji śp. ks. Stanisława. Dziś w tamtejszym kościele sprawowane są Msze święte, w czasie których homilie głosi ks. Adrian. Archidiecezja Przemyska poinformowała już też o uroczystościach pogrzebowych.

- „Eksporta do kościoła rektoralnego pw. św. Mikołaja Biskupa (Opactwo) w Jarosławiu odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2026 r. Eucharystia pod przewodnictwem abp. Adama Szala rozpocznie się o godz. 18.00, a o godz. 17.30 będzie różaniec w intencji zmarłego kapłana”

- czytamy w komunikacie.

We wtorek natomiast, w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce, czyli rodzinnej miejscowości ks. Stanisława, o godz. 11:00 rozpocznie się Msza święta pogrzebowa, po której ciało kapłana spocznie na tamtejszym cmentarzu.