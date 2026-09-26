Przed południem Leon XIV odwiedził paryskie Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej „Maison Bakhita”. Papież zwrócił tam uwagę na znaczenie braterskiej troski i przyjmowania ludzi potrzebujących pomocy. – Nadal dawajcie świadectwo tej wzajemnej troski – zachęcał podczas spotkania.

Z Paryża do Groty Massabielskiej

O godz. 15.00 Leon XIV ma przewodniczyć Eucharystii na Place de la Concorde. Będzie to kulminacyjny punkt jego pobytu w stolicy Francji. Wczoraj Papież spotkał się m.in. z władzami państwa, odwiedził UNESCO, modlił się w katedrze Notre-Dame oraz uczestniczył w spotkaniu z około 80 tys. młodych ludzi na Stade de France.

Do młodych mówił wtedy z entuzjazmem:

– Dziękuję za waszą odwagę! Dziękuję za waszą obecność. Dziękuję za waszą wiarę. Jesteście świętymi Francji!

Wieczorem Ojciec Święty odleci z lotniska Orly do Lourdes. Po przybyciu ma udać się do Groty Massabielskiej, gdzie zaplanowano modlitwę w miejscu objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. Niedzielę Leon XIV spędzi w Lourdes, a w poniedziałek uda się do Metzu, ostatniego etapu podróży.

Francuska pielgrzymka Leona XIV od początku przyciąga ogromne zainteresowanie wiernych. Na niedzielne wydarzenia w Lourdes przygotowano miejsca dla około 150 tys. osób, a wszystkie wejściówki zostały zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem.