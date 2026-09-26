Iran daje Trumpowi siedem dni na odblokowanie cieśniny Ormuz

Jak czytamy, szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ma przekonywać, że inicjatywa została już przekazana stronie amerykańskiej za pośrednictwem Kataru, a teraz decyzja należy do Waszyngtonu.

– Jeśli zostaną spełnione niezbędne warunki, cieśnina może zostać ponownie otwarta, a normalny ruch morski przywrócony w ciągu siedmiu dni. Wybór należy teraz do Stanów Zjednoczonych – powiedział Aragczi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Trump miał powiedzieć „nie”

Reuters podał, że Teheran wciąż czeka na oficjalną odpowiedź USA. Tymczasem „Wall Street Journal” poinformował, że Donald Trump miał odrzucić irański plan. Reuters zaznacza, że stanowisko Waszyngtonu nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone w formie odpowiedzi przekazanej Iranowi.

Wcześniejsze doniesienia Reutersa wskazywały, że negocjowany wariant zakładał stopniowe otwieranie Cieśniny Ormuz w zamian za ograniczenie amerykańskiej presji wojskowej i zniesienie blokady irańskich portów. Obie strony próbowały przy tym zachować własne instrumenty nacisku i nie chciały wyglądać na ustępujące pod presją przeciwnika.

Gra toczy się o znacznie więcej niż samą żeglugę. Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie, a jej zamknięcie lub ograniczenie ruchu podnosi koszty transportu i ubezpieczeń oraz zwiększa presję na ceny energii. Reuters informował już, że producenci z regionu muszą stosować kosztowne rozwiązania zastępcze, a stawki transportowe gwałtownie wzrosły.

Jeżeli irańska propozycja rzeczywiście doprowadziłaby do przywrócenia normalnego ruchu przez cieśninę w ciągu tygodnia, mogłaby przynieść ulgę światowym rynkom energetycznym. Na razie jednak między deklaracją Teheranu a faktycznym otwarciem szlaku stoi najważniejsza przeszkoda: brak porozumienia z USA.