– Oferujemy bardzo specjalne warunki dla amerykańskich wojsk – powiedział Zalewski. Jak dodał, Polska pokryje koszty infrastruktury oraz „koszt każdego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce w wysokości 15 tys. dolarów rocznie”. Pytany, kto za to zapłaci, odpowiedział wprost: – Płacą polscy podatnicy.

Rozmowy weszły w etap uzgodnień

Z wypowiedzi Zalewskiego wynika, że negocjacje z Pentagonem nie dotyczą już samej idei wzmocnienia amerykańskiej obecności, ale sposobu wykonania planu.

– Rozmawiamy z Pentagonem o różnych wariantach realizacji tej decyzji – powiedział wiceminister. Jak wyjaśnił, chodzi o „różne warianty wojsk, zdolności i lokalizacji”.

MON potwierdza, że rozmowy są prowadzone od kilku tygodni na wielu szczeblach. 10 września w Warszawie Zalewski spotkał się z delegacją Pentagonu kierowaną przez Williama Cappellettiego. Strony uzgodniły dalszy harmonogram konsultacji i powołanie grup roboczych do bardziej szczegółowych ustaleń. Podstawą ma pozostać polsko-amerykańska umowa EDCA z 2020 roku.

W dniach 23–25 września Zalewski wraz z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką prowadził kolejne rozmowy w Waszyngtonie, m.in. w Departamencie Stanu i Departamencie Wojny. MON zapowiadał, że ich tematem będzie obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz dalsza współpraca wojskowa i przemysłowa.

Nowe informacje są istotnym rozwinięciem wcześniejszych zapowiedzi dotyczących bazy USA. Po raz pierwszy publicznie padły tak konkretne warunki finansowe, jakie Polska przedstawia Waszyngtonowi.