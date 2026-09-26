Powinniśmy mieć poważne obawy w związku z ogromnym meczetem, który Katar i Turcja budują w Strasburgu. Położona zaledwie kilka kilometrów od Parlamentu Europejskiego ta „bryła burząca demokrację” stanowi zarówno symboliczne, jak i praktyczne zagrożenie dla wartości, których, jak deklarują jego sponsorzy, sami bronią.

Finansowanie meczetu Eyyûb Sultan pochodzi głównie z tureckiej organizacji politycznej Millî Görüş oraz z Kataru. To wstyd, że państwa te mogą finansować wielkie projekty społeczne i kulturalne w europejskich miastach. Rząd Turcji nadal okupuje część Republiki Cypryjskiej, państwa członkowskiego UE, podczas gdy Katar gości przywódców Hamasu i Bractwa Muzułmańskiego w pięciogwiazdkowych hotelachch w Dosze. Krótko mówiąc, to właśnie polityka i finansowanie tych dwóch rządów są wrogie wobec Zachodu, podczas gdy zachodnie swobody umożliwiły im propagowanie własnych ideologii politycznych — w ich ojczystych językach i wśród ich wspólnot zamieszkujących nasze stolice. Nie trzeba dodawać, że podobne publiczne przejawy chrześcijaństwa byłyby w Katarze całkowicie nielegalne.

Wpływ tego zagranicznego sponsorowania na stabilność demokratyczną Europy jest już znaczący. Eyyûb Sultan to tylko jeden ze 113 meczetów, ośrodków islamskich i projektów organizacji muzułmańskich rozsianych po 14 krajach europejskich, finansowanych przez Katar. Jednak podczas gdy do Europy napływają miliony migrantów ze świata islamskiego, politycy socjalistyczni otwarcie cieszą się z efektu, jaki ich sojusz z tymi zagranicznymi sponsorami wywiera na wyniki sondaży. Wyborcy pochodzący spoza Europy w przeważającej mierze głosują na lewicę, a nie należy też lekceważyć politycznego wpływu, jaki meczety wywierają na społeczności muzułmańskie w Europie.

W Bradford, mieście na północy Anglii o znacznej obecności islamskiej, w 2012 roku odbyły się ważne wybory samorządowe, w których wzięły udział najważniejsze partie; ich plakaty pojawiły się jak zwykle w całym mieście, a przedstawiciele partii prowadzili publiczne debaty. Zwycięzcą został George Galloway, którego kampania przeszła niemal niezauważona. Po prostu zawarł porozumienie z meczetami, zobowiązując się do reprezentowania interesów muzułmańskich w kwestiach polityki zagranicznej.

Szwecja również przyjęła wyjątkowo dużą liczbę imigrantów, a władze socjalistyczne z wielkim entuzjazmem otworzyły ogromne meczety w Malmö i Sztokholmie. W tegorocznych wyborach krajowych socjaldemokraci i partia lewicowa zdobyli nieco ponad 80% głosów muzułmańskich wyborców. [https://kvartal.se/nyheter/artiklar/s-och-v-far-80-procent-bland-muslimska-valjare/cG9zdDoxNzMyMzA]. Prawdopodobnie bez głosów imigrantów prawica wygrałaby te wybory. Tragiczną ironią losu jest to, że głosy niezbędne do ogólnokrajowego zwycięstwa lewicy pochodzą z obszarów miast, które nie uznają się już za część tego kraju.

Socjalistyczny rząd Danii nie powstrzymał imigracji — wbrew własnym deklaracjom. W samym sercu Kopenhagi stoi meczet Centrum Cywilizacji Hamad Bin Khalifa, nazwany na cześć emira Kataru i wzniesiony za 20 milionów euro. Jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo, że scenariusz, który właśnie rozegrał się w Szwecji, może powtórzyć się również w Danii.

Demokratyczne i wolne społeczeństwo nie może współistnieć z poparciem dla radykalnych państw islamskich. Tymczasem partie lewicowe, czerpiące polityczne korzyści z głosów imigrantów, bardziej przejmują się wynikiem najbliższych wyborów niż tym, jaki będzie kształt demograficzny Europy za dziesięć lat.

Cyniczny sojusz „czerwonych” z „zielonymi” jest skazany na porażkę, ponieważ islamiści wykorzystają demokrację do zdobycia władzy, po czym ją zniszczą, a następnie obrócą się przeciwko swoim socjalistycznym sojusznikom. Wystarczy spojrzeć na Iran, gdzie socjaliści i postępowcy o wysokich ideałach sprzymierzyli się z ajatollahami, by obalić szacha.

La democracia europea corre peligro a menos que hagamos frente al agresivo cabildeo político de gobiernos extranjeros que están ocupando activamente nuestro territorio y financiando a nuestros enemigos terroristas.

Kristoffer Storm

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Kristoffer Storm jest posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii Duńscy Demokraci (Danmarksdemokraterne), należącej do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR).