Papież stwierdził, że jest tylko jedna „mapa drogowa”, aby sprostać tym wyzwaniom: aby Chrystus był we Francji coraz lepiej poznawany i na nowo bardzo miłowany.

Oprócz wskazania wyzwań dla Kościoła we Francji, Papież podczas przemówienia do biskupów zebranych z nim w Lourdes, wygłosił słowa otuchy i zachęty: „Drodzy bracia, Kościół we Francji zajmuje szczególne miejsce w sercu Papieża! Jakże bardzo chciałbym przekazać wam entuzjazm i nadzieję, które napełniają mnie, gdy o was myślę!”

Kościół ma prawo być obecny w debacie publicznej

Zanim jednak padły te słowa Leon XIV przypomniał biskupom ogromne dziedzictwo tutejszego Kościoła. Przypomniał, że Kościół w historii kształtował Francję i ma wkład w życie społeczeństwa także dzisiaj.

„Dlatego głos Kościoła ma pełne prawo być obecny debacie publicznej we Francji; z samej swej natury ma on profetyczny autorytet. Nawet jeśli nie zawsze jest słuchany, pozostaje głosem oczekiwanym” – dodał Ojciec Święty, i dodał, że wręcz głosem niezbędnym. „Nie miejcie co do tego wątpliwości!” – zaznaczył.

Wezwał biskupów do czujności w obronie wolności i praw Kościoła: „aby miłość mogła być w sposób widzialny praktykowana w imię Jezusa Chrystusa.”

Przypomniał słowa papieża Franciszka, że katolicy we Francji mogą być dumni z dziedzictwa Kościoła. „To, co Pan dał wam, katolikom Francji, Najstarszej Córze Kościoła, z pewnością jest powodem do głębokiej wdzięczności” – mówił Leon XIV.

Troska o młodych i katechumenów

W dobie polaryzacji, narastania przemocy i nierówności oraz osłabienia braterstwa Ojciec Święty wskazał na misję Kościoła, by głosić pokój Chrystusa, który „wyraźnie powiedział swoim uczniom: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

Zwłaszcza ludzie młodzi noszą w sobie wielkie aspiracje. Są zaniepokojeni światem, jaki zostaje im powierzony, i z troską patrzą w przyszłość. „Wskazujcie im drogę Ewangelii, jedyną pewną drogę – choć wymagającą – która już wydała tak obfite owoce na tej francuskiej ziemi” – dodał Ojciec Święty.

Wskazał na rozwój katechumenatu, który jest łaską i źródłem radości. „Trzeba tę łaskę otaczać szczególną troską” - wezwał.

Szkolnictwo katolickie skoncentrowane na Chrystusie

Jako jedno z najważniejszych wyzwań wskazał na katolicką edukację. Wezwał, by była ona otwarta także na przedstawicieli innych wyznań. „Nie oznacza to jednak, że szkolnictwo katolickie może w jakikolwiek sposób rezygnować ze swojego programu wychowawczego: programu skoncentrowanego na Chrystusie” – podkreślił Leon XIV.

„Nikogo nie powinno więc dziwić, że w każdej placówce katolickiej stwarza się okazje do spotkania z Jezusem Chrystusem i do słuchania Jego Słowa”, a żaden uczeń nie może być marginalizowany z powodu wiary w Jezusa – dodał Ojciec Święty.

Być czujnym w kwestii wykorzystania

Papież podziękował Kościołowi Francji za pracę na rzecz zadośćuczynienia i sprawiedliwości ofiarom wykorzystania seksualnego przez duchowieństwo. Wezwał do konsekwentnego podążania tą drogą i zachowania czujności oraz do odpowiedniej formacji kapłanów.

Rodzina kluczem do wzrostu powołań

Leon XIV z bólem mówił także o spadku powołań do życia konsekrowanego.

Wskazał, że oddanie całego życia Jezusowi wymaga m.in. intensywnego życia wewnętrznego i wyjątkowej bliskości z Panem. Mówił, że warunki te najczęściej dojrzewają w rodzinach chrześcijańskich. „Pogłębianie i umacnianie życia wiary w rodzinach jest z pewnością jednym z kluczy do przezwyciężenia wielu kryzysów, których doświadczają dziś Kościół i nasze społeczeństwa” – wskazał Papież.

Jedność od Ojców aż po Sobór Watykański II i synodalność

D wyzwań dla Kościoła we Francji Papież zaliczył także kwestię jedności. Papież przypomniał modlitwę Jezusa do Ojca: „Aby wszyscy stanowili jedno […], by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17, 21).

„W dziejach Kościoła zawsze istniały napięcia, lecz właśnie wtedy, gdy się ujawniają, możemy jeszcze pełniej docenić dar jedności” – mówił Papież. „Jedność ta nie oznacza bezbarwnej jednolitości” – dodał. Wskazał również, że różne wrażliwości spotykają się we wspólnym wyznaniu wiary i w posłuszeństwie prawowitym pasterzom, a zwłaszcza Następcy Piotra.

„Jest to jedność dynamiczna, karmiąca się Tradycją Kościoła – od Ojców aż po Sobór Watykański II – oraz nauczaniem Magisterium posoborowego. Zarazem wzbogaca się ona poprzez wzajemny dialog, wyrastający z wiary i prowadzony w duchu synodalnym, który w ostatnim czasie staramy się coraz głębiej rozwijać” – podkreślił Papież.

Papież pewny gorliwości Ludu Bożego

Na koniec Ojciec Święty skierował słowa otuchy: „Lud Boży we Francji – bogaty w żywe, braterskie i otwarte na świat wspólnoty; bogaty w młodych ludzi pełnych zapału i zaangażowanych w liczne inicjatywy; bogaty również w dziedzictwo, które go podtrzymuje, a zarazem zobowiązuje – jestem tego pewien – będzie z gorliwością nadal wypełniał swoją misję głoszenia Jezusa Chrystusa i rozbudzania miłości do Niego, aby świat miał życie.”