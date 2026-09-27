Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w ub. tygodniu o umorzeniu postępowania przeciwko Lechowi Wałęsie, podejrzanemu o składanie fałszywych zeznań w śledztwie dot. tzw. „teczek Kiszczaka”. Ignorując opinię biegłych, śledczy stwierdzili, że Lech Wałęsa nie mógł samodzielnie pisać donosów, ponieważ w latach 70-tych był analfabetą.

- „Prokurator wzięła także pod uwagę, że z całości zebranego materiału dowodowego – depozycji Lecha Wałęsy, ale także zeznań rozlicznych świadków – jednoznacznie wynikało, że Lech Wałęsa nie sporządzał w swoim życiu, a w szczególności w latach 70-tych, długich rękopisów. Niektórzy świadkowie wskazywali wprost, że w tamtym okresie był on wtórnym analfabetą, nie posługiwał się pismem i słabo czytał, a dokumenty, które podpisywał jako przewodniczący Związku Zawodowego »Solidarność«, były pisane dla niego przez inne osoby”

- wyjaśniono.

Kwaśniewski o zdemoralizowanej instytucji

O decyzję śledczych w programie „Dobry wieczór Polsko” na antenie Polsat News był wczoraj pytany Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent nie chciał odnosić się do tej konkretnej sprawy. Podzielił się za to fatalną oceną polskiej prokuratury.

- „W Polsce prokuratura, ja to mówiłem publicznie wielokrotnie, jest niestety jedną z bardzo zdemoralizowanych instytucji”

- powiedział.

W jego przekonaniu prokuratura ulega zbyt silnym wpływom politycznym.

- „Prokuratura jest instytucją zdemoralizowaną, czyli wpływy polityczne są wysokie, za wysokie. I to jest punkt pierwszy i tu nie zmieniam zdania”

- podkreślił.

Drugą słabością prokuratury, obok upolitycznienia, jest wedle Kwaśniewskiego brak odpowiednich kompetencji do zajmowania się częścią nowych i skomplikowanych spraw. Wskazał w tym kontekście na kryptowaluty.

- „Jak ja słyszę, że prokuratura ma się zajmować kryptowalutami, to ja nie wierzę, że tam jest choć pięć osób, które się na tym znają”

- stwierdził.