Wybory w Krakowie. Jak głosowali wyborcy Konfederacji?

Najsilniejszy wynik we wczorajszych wyborach na prezydenta Krakowa uzyskał założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała (36,38 proc.), który w II turze spotka się z popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską (29,91 proc.).

Sensacją tych wyborów był brak kandydata Konfederacji, któremu nie udało się zebrać wymaganych podpisów. Na kogo więc głosowali sympatycy ugrupowania Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena z Krakowa?

Wedle badania exit poll zrealizowanego dla Interii, aż 61,9 proc. wyborców stawiających w wyborach parlamentarnych na Konfederację zagłosowało na Łukasza Gibałę. Zaledwie 19 proc. z nich postawiło na kandydata Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którym był Michał Klimka. Na kandydata PiS Michała Drewnickiego głos oddało 14,8 proc. wyborców Konfederacji.

Konfederacja zadowolona

Radość z rezultatu wyborów wyraża w mediach społecznościowych poseł Konrad Berkowicz z Konfederacji.

- „Mamy to. Piątkowska daleko w tyle. Po raz pierwszy od wielu lat królewskie miasto może nie być pod pełną kontrolą PO. Do drugiej tury trzeba zrobić wszystko, by dobić Platformę w Krakowie. Bo koniec rządów Platformy w Krakowie oznacza koniec jej rządów w Polsce w przyszłym roku”

- napisał.