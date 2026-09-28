Johann Wadephul spotkał się z Ławrowem przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Była to pierwsza taka rozmowa od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Choć Rosja wciąż atakuje Ukrainę i przerwanie dialogu było słuszne, zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji:

„Nadszedł czas, gdy trzeba rozmawiać”.

W trakcie rozmowy miał powiedzieć szefowi rosyjskiego MSZ, odnosząc się do użycia uzbrojonych dronów na lotnisku w Lipsku, że było to przekroczenie granicy, a Niemcy są gotowe „do przeciwstawienia się, do obrony”.

Drugim z powodów miała być rozmowa o zawieszeniu broni na Morzu Czarnym w celu dopuszczenia eksportu zboża. O to mieli prosić szefa niemieckiego MSZ przedstawiciele globalnego południa.

Wadephul o rozmowie z Ławrowem powiedział, że jego reakcja dowodzi, że brak rokowań to nie wina Europy czy Ukrainy, a Rosja „nie jest do tego gotowa”. Ocenił, że warto podejmować próbę ponownego otwarcia kanałów rozmów, choć jest to trudne i:

„[…] czasami trzeba przeskoczyć samego siebie”.