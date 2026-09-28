Sondaż: Oto, jak Polacy oceniają pracę Tuska i rządu

W badaniu przeprowadzonym przez Pollster na zlecenie „Super Expressu, zaledwie 33 proc. respondentów odpowiedziało, że pracę Tuska ocenia dobrze. Aż 53 proc. to oceny negatywne, a 13 proc. nie ocenia ani dobrze, ani źle. Jeden procent nie ma zdania.

Polacy zostali też zapytani o ocenę działań całego rządu. Negatywne odpowiedzi stanowiły 53 proc. odpowiedzi, a pozytywne tylko 29 proc. „Ani dobrze, ani źle” prace oceniaj 16 proc. badanych, a 2 proc. nie ma zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 września.