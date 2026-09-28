Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, realizując postanowienie prokuratora z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, na wniosek strony niemieckiej, przeprowadzili działania na terenie województwa dolnośląskiego. Czynności były prowadzone w ramach realizacji Europejskich Nakazów Aresztowania oraz Europejskich Nakazów Dochodzeniowych.

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali 10 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała działać na terenie Niemiec.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli specjalizować się w kradzieżach pojazdów na terenie Niemiec, które następnie były sprowadzane do Polski. Tu samochody miały być rozbierane na części, a poszczególne elementy trafiały do dalszej dystrybucji.

Wśród zatrzymanych znajdują się osoby podejrzewane o bezpośredni udział w kradzieżach, transport skradzionych pojazdów do Polski oraz ich późniejszy demontaż. Śledczy ustalili również osoby podejrzewane o kierowanie działalnością grupy.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli profesjonalny sprzęt, który miał być wykorzystywany do kradzieży samochodów, w tym dekodery kluczy samochodowych. Funkcjonariusze znaleźli również amunicję, niemieckie dokumenty policyjne oraz liczne części i elementy wyposażenia pojazdów.

W kilkunastu lokalizacjach zabezpieczono łącznie ponad trzy ciężarówki części samochodowych, pochodzących – według ustaleń śledczych – ze skradzionych pojazdów. Policjanci ujawnili także trzy szkielety zdemontowanych samochodów. Wśród zabezpieczonych elementów znajdowały się również części pochodzące z pojazdu, który miał zostać skradziony na początku września.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa mogła mieć związek z kradzieżą ponad 50 pojazdów, których łączna szacunkowa wartość przekracza 10 mln zł.

Rozpracowanie grupy było efektem ponad roku intensywnych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy CBŚP. Policjanci ustalili osoby mogące mieć związek z przestępczym procederem, a także lokalizacje wykorzystywane do przechowywania i demontażu skradzionych samochodów.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie skoordynowanych działań i zatrzymanie 10 osób.

Wobec 8 zatrzymanych osób, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Będą one pozostawały w areszcie do czasu zakończenia procedury związanej z ich wydaniem stronie niemieckiej, prowadzonej w ramach Europejskich Nakazów Aresztowania.

Sprawa jest przykładem ścisłej współpracy polskich i niemieckich organów ścigania w zwalczaniu przestępczości samochodowej o charakterze transgranicznym. Dzięki wymianie informacji oraz skoordynowanym działaniom, możliwe było ustalenie struktury grupy, sposobu jej działania oraz miejsc, w których skradzione pojazdy były demontowane i przechowywane.