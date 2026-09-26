W ramach ugody powstanie specjalna rada mająca pilnować niezależności CNN i CBS News. Co istotne z polskiego punktu widzenia, podobnego zabezpieczenia dla TVN i TVN24 w porozumieniu nie przewidziano.

Transakcja opiewająca na około 110 mld dolarów prowadzi do połączenia dwóch ogromnych grup medialnych. Paramount Skydance przejmie m.in. Warner Bros., HBO, CNN oraz TVN. Według Reutersa ugoda z 12 stanami USA przewiduje m.in. stworzenie pięcioosobowej rady złożonej z doświadczonych dziennikarzy, której zadaniem będzie nadzorowanie standardów redakcyjnych CNN i CBS News.

Rada dla CNN i CBS - TVN poza porozumieniem

Kalifornijski prokurator generalny Rob Bonta potwierdził oficjalnie, że nowa Rada Niezależności Redakcyjnej ma pomagać CNN i CBS News zachować autonomię po fuzji. Nie ma natomiast informacji, aby jej kompetencje miały obejmować zagraniczne stacje należące do WBD, w tym polski TVN.

Jak informował Bloomberg, rada ma być złożona wyłącznie z dziennikarzy, bez udziału menedżerów czy akcjonariuszy.

Nie oznacza to jednak, że wokół jej realnego znaczenia nie ma wątpliwości. Reuters cytował ekspertów, którzy wskazują, że rada może mieć ograniczone możliwości wpływania na decyzje właściciela, ponieważ nie posiada pełnych uprawnień śledczych ani decyzyjnych.

Sam fakt, że TVN nie został wymieniony w tych gwarancjach, rodzi pytanie, jak duża swoboda właścicielska będzie dotyczyła polskiej stacji po zakończeniu integracji obu koncernów.

Ellisonowie przejmują medialnego giganta

Na czele Paramount Skydance stoi David Ellison. Jego ojciec, miliarder Larry Ellison, jest jednym z najważniejszych finansowych filarów całego przedsięwzięcia. Amerykańskie media od dawna opisują bliskie relacje rodziny Ellisonów z Donaldem Trumpem, a część komentatorów zwraca uwagę, że mogą one mieć znaczenie dla przyszłości CNN.

Ochrona jaka została zagwarantowana TVN-owi przez Donalda Tuska nie oznacza jednak, że polski rząd może dowolnie ingerować w bieżące zarządzanie prywatną stacją. Przepisy dotyczą kontroli inwestycji właścicielskich, a nie redakcyjnej linii programowej.

Dlatego po sfinalizowaniu fuzji najważniejszym pytaniem dla TVN będzie nie to, czy powstanie rada podobna do tej dla CNN i CBS, lecz jak nowy właściciel ułoży strukturę zarządzania zagranicznymi aktywami.

Na razie jedno jest pewne: amerykańskie redakcje otrzymały formalne gwarancje zapisane w ugodzie. TVN w tym porozumieniu nie został wymieniony.