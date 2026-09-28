W wyniku rozpadu rządzącej dzielnicą koalicji (Koalicji Obywatelskiej z lokalnym komitetem), pod koniec sierpnia z urzędu zrezygnowała wiceburmistrz Justyna Glusman. 24 września upłynął ustawowy czas na uzupełnienie zarządu, który musi pracować w trzyosobowym składzie. Koalicji Obywatelskiej nie udało się w tym czasie znaleźć nowych koalicjantów, aby zbudować większość. W 25-osobowej radzie dysponuje ona jedynie 10. głosami.

Teraz działania musi podjąć prezydent Rafał Trzaskowski. To pierwszy taki przypadek od 9 lat, kiedy to Hanna Gronkiewicz-Waltz powierzyła urząd komisarza burmistrza na Bielanach. Powołanie członka zarządu przez włodarza nie zmieni jednak faktu, że KO na Ochocie będzie funkcjonować bez samodzielnej większości w radzie.