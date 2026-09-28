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Polityka

Ależ im się sypie! KO nie była w stanie wybrać wiceburmistrza Ochoty

Koalicji Obywatelskiej nie udało się zbudować większości w radzie warszawskiej Ochoty, wskutek czego nie wybrano w ustawowym terminie wiceburmistrza. Teraz decyzję ws. obsadzenia zarządu dzielnicy musi podjąć Rafał Trzaskowski, dla którego to kolejny problem w cieniu trwającej inicjatywy referendalnej.

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Fot. screenshot: YouTube (Rafał Trzaskowski - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Rafał Trzaskowski - kanał oficjalny)

W wyniku rozpadu rządzącej dzielnicą koalicji (Koalicji Obywatelskiej z lokalnym komitetem), pod koniec sierpnia z urzędu zrezygnowała wiceburmistrz Justyna Glusman. 24 września upłynął ustawowy czas na uzupełnienie zarządu, który musi pracować w trzyosobowym składzie. Koalicji Obywatelskiej nie udało się w tym czasie znaleźć nowych koalicjantów, aby zbudować większość. W 25-osobowej radzie dysponuje ona jedynie 10. głosami.

Teraz działania musi podjąć prezydent Rafał Trzaskowski. To pierwszy taki przypadek od 9 lat, kiedy to Hanna Gronkiewicz-Waltz powierzyła urząd komisarza burmistrza na Bielanach. Powołanie członka zarządu przez włodarza nie zmieni jednak faktu, że KO na Ochocie będzie funkcjonować bez samodzielnej większości w radzie. 

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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